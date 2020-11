Coronavirus.- Aïllats dos mòduls de la presó d'Albocàsser després de donar positiu una professora

ACAIP Albocàsser ha informat en un comunicat que on es va produir el contacte més estret de la monitora amb els interns va ser en la realització d'una paella el dia 28 d'octubre com a comiat del curs, en la qual es van ajuntar 43 interns i diversos professionals del centre, la qual, segons el sindicat, va ser autoritzada per la Direcció del centre "malgrat les restriccions que regeixen en la comunitat autònoma, que no permet reunir-se més de 6 persones".

Segons ACAIP, aquest fet "no és aïllat", ja que en un altre mòdul també es va celebrar un dinar de les mateixes característiques el dia anterior. Per al sindicat, aquest tipus de celebracions, en el context actual, "és una greu irresponsabilitat per part de la Direcció del centre, on es posa en perill la salut dels treballadors i els interns del centre penitenciari".

Des d'ACAIP s'ha sol·licitat el cessament de la Direcció del centre i que s'investigue el succeït, "per a intentar aclarir si s'han produït irregularitats que hagen posat en perill la salut tant dels treballadors penitenciaris com dels interns".

Institucions Penitenciàries ha indicat a Europa Press que la paella es va permetre perquè els reclusos que van participar en la mateixa vivien en el mateix mòdul, per la qual cosa es consideren "convivents". Després de la celebració del dinar, va haver-hi alguns reclusos d'eixe mòdul que van ser traslladats a un altre diferent, per la qual cosa, una vegada es va tindre coneixement del positiu de la professora, es va decidir aïllar tots dos mòduls.

Sobre aquest tema, han assenyalat que és estan realitzant test d'antígens a tots el participants en la paella, encara que de moment no s'ha registrat cap positiu.

D'altra banda, Institucions Penitenciàries ha informat que, actualment, en la presó d'Albocàsser hi ha un intern que ha donat positiu després de mantindre un contacte familiar, així com 4 funcionaris contagiats per part d'una companya.