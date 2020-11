La Generalitat reiniciarà les promocions d'habitatge amb col·laboració privada "després de més de deu anys"

El vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha avançat aquest dimecres que la Generalitat donarà en 2021 els primers passos per a activar noves promocions d'habitatge en col·laboració amb el sector privat, "després de més de deu anys" i amb una dotació inicial de 6,6 milions.

És una de les principals novetats del projecte de pressupost que ha presentat en Les Corts, amb un total de 207,1 milions. Entre les partides destaca la previsió de comprar 850 habitatges per concurs o el mecanisme de tanteig i retracte o "la major quantitat pressupostada" per a ajudes al lloguer, fins a 31 milions.

Dalmau ha promés que són "els comptes més socials de la història de l'autogovern valencià" i que marquen un abans i un després per a eixir de la crisi, recordant que els experts adverteixen que en les llars més humils es produeix una taxa d'infecció i mortalitat tres vegades superior. També ha reafirmat el seu compromís de donar suport a una moratòria dels desnonaments a Espanya fins a finals de 2021.

L'ampliació del parc públic és "el repte més important" cap a l'objectiu del 'Pla Hàbitat 20-30' de duplicar el nombre d'habitatges en deu anys. Per a 2021 hi ha previstos 53,3 milions, un 38% més: 32 per a comprar unes 850 mitjançant concurs i tanteig i retracte, 10 per a municipis que vulguen augmentar el seu parc també per tanteig o 6,6 per a activar noves promocions.

Altres 4,7 milions estan fixats per a finançar promocions d'habitatge per a lloguer social a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha): 42 a Aspe (Alacant), 35 en una nova a Castelló de la Plana i donar l'"impuls final" a la reactivació del projecte de la Torre de Sociópolis de València.

Paral·lelament, el programa d'innovació ecològica en construcció preveu gastar 6 milions, un 38,8% més, per a investigar i desenvolupar pràctiques innovadores com tres projectes pilot de promoció pública a Alcoi (Alacant), València i Castelló. "Per primera vegada, des de 2008, posarem la primera pedra a noves promocions d'habitatge", ha celebrat el conseller.

En conservació d'habitatge públic hi ha 17,7 milions (+25%) per a tindre disponibles totes els buits pendents de reparació a la fi de 2021. Hi ha una nova línia de 8,7 milions per a reparacions, el doble que en 2020, i actuacions de renovació en 17 municipis amb 13 milions, entre elles la de Miguel Hernández d'Alacant com a "punt i final a anys de bloqueig" en el barri. I 9 milions per a projectes plurianuals d'àrees de regeneració i renovació (ARRU) i intervenció sostenible.

"Acord polític" entre els agents públics i privats

Per partides, el programa que més creix és el de política d'habitatge "universal i redistributiva" fins a quasi 102 milions, un 30% més, sobretot per les operacions de capital per a enfortir la inversió de la Generalitat. La intenció és "proposar un acord polític entre tots els agents públics i privats d'acceptació de restriccions en favor de l'equilibri social".

Dalmau (Podem) ha defensat així que el govern del Botànic, al costat de PSPV i Compromís, "ha d'abocar a la paperera de la història la privatització del dret a l'habitatge" en la Comunitat per a assegurar el respecte al patrimoni i "aconseguir ciutats, barris i pobles on estar orgullosos de viure".

Millors llars per a viure en pandèmia

Per a combatre l'emergència residencial, la Conselleria té pressupostat un 24,6% més fins a 42,2 milions. L'objectiu és ajudar a pal·liar la diferència entre lloguers i salaris, sobretot per a joves, però també millorar lescondicions de vida en confinament. "La concentració de persones en pisos d'escasses dimensions ha obstaculitzat les polítiques sanitàries de prevenció de contagis", ha exposat el titular d'Habitatge.

Els 31 milions per a ajudes al lloguer busquen que "cap família valenciana es quede al carrer", després dels més de 60.000 beneficiaris des de 2015, mentre les prestacions per a rehabilitació arriben a 14 milions en tres línies: pla estatal 2018-2021 amb un pressupost inicial de 7 milions; RENHATA de reforma interior amb 4,3 milions; ajudes del Govern contra pobresa energètica amb 3 milions.

El programa de rehabilitació preveu un augment de 37,3 a 47,8 milions, sense comptar els 25 milions que es van destinar a pal·liar els danys de la DANA. En 2021 es planteja destinar 1,6 milions a la transformació del barri de la Cantereria d'Ontinyent (València), afectat per aquestes pluges. També hi ha previstos 78 projectes per 21 milions: més de 10 en el pla 'Reconstruïm pobles' per a un desenvolupament territorial igualitari i una futura convocatòria d'actuacions urbanes de 9 milions. Així mateix, es contemplen 4,1 milions per a desplegar la xarxa d'oficines XALOC.

L'oposició creu que la Conselleria va “a pedals”

Després de conéixer els comptes, tant el PP com Ciutadans han denunciat la falta d'execució i han reiterat que la Conselleria hauria d'estar en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre i "no en el palauet de Dalmau", el Palau de Pineda. Vox s'ha limitat a rebutjar tot el pressupost del Consell -"ideologia i autobombo"- i ha assegurat que el sou dels alts càrrecs costa més que les ajudes al lloguer.

El 'popular' Alfredo Castelló ha criticat que és una direcció general "vinguda a menys i que va a pedals" i que "els que venien a salvar persones paguen el 100% del deute amb els bancs", mentre Mamen Peris (Cs) ha qüestionat que "les prioritats morades" siguen augmentar un 8,8% els fons per a alts càrrecs i que siga el moment de crear oficines.

En la seua rèplica, Dalmau ha objectat a l'oposició que les ajudes al lloguer s'han multiplicat per deu des de 2015, que l'execució de la Conselleria en 2020 ja és "un 150% més" que la de l'últim any del govern del PP i que només falta per pagar el 7,7% del deute de 350 milions "que va deixar Isabel Bonig -exconsellera i presidenta del PPCV-", a més de demanar serietat i no tantes "gracietes". "Cap persona és il·legal", ha rebatut a Vox sobre l'okupació.

Entre el Botànic, Compromís li ha urgit al fet que "no s'oblide" de la zones d'interior i els socialistes al fet que no done "ni un pas arrere" contra l'emergència climàtica. El conseller els ha promés que la política d'habitatge s'enfortirà com a quarta 'pota' de l'Estat del Benestar i que no hi haurà ni una comarca sense una oficina pròxima.