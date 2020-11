ANPE cree que la regulación de la actividad no lectiva del profesorado es "extemporánea, discriminatoria e ineficaz"

En una nota de prensa, ha explicado que la Consejería de Educación ha trasladado a los sindicatos una Propuesta de regulación de las actividades no lectivas para ser realizadas por el profesorado desde sus domicilios, a fin de evitar al máximo la concurrencia de personas en los centros educativos.

Con este planteamiento se mantendrían las actividades lectivas de docencia directa en los mismos horarios y el resto de actividades serían no presenciales, incluidas las reuniones de equipos docentes. Además, los equipos directivos organizarán las actividades no presenciales, según ha explicado ANPE, que ha precisado que el profesorado con dificultades técnicas para realizar actividades no presenciales, mantendrá su horario habitual en el centro educativo.

La convocatoria de las Mesas, ha agregado Rodríguez, "supone un reconocimiento explícito de que existe una modificación de las condiciones de trabajo del profesorado que, sin embargo, la administración se niega a reconocer, porque precisaría cumplir con las obligaciones del EBEP que se quieren soslayar".

"Las consecuencias jurídicas de este incumplimiento son evidentes", ha aseverado. ANPE defiende la presencialidad de la docencia como "la única" que garantiza de manera efectiva el derecho a la educación. Han criticado en este sentido que, de haberse escuchado sus previsiones en julio y septiembre, "todas las actividades que no implican docencia directa con los alumnos deberían haberse planificado, desde el inicio de curso, en un horario separado de las actividades lectivas, para que aquellas pudieran desarrollarse sin contacto personal entre el profesorado, en otro horario, fuera del horario lectivo del centro".