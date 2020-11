L'oci nocturn valencià reivindica la reobertura diürna com a "primer pas" per a rescatar el sector

Empresaris i representants de les pimes de l'oci nocturn de València, integrats en la Coordinadora de l'Hoteleria dels Barris, s'han concentrat aquest dimecres en un acte reivindicatiu davant les portes del Palau de la Generalitat per a reclamar fórmules de reobertura per part del Consell, entre elles, pel dia, com a "primer pas" per a rescatar el sector i que garantisquen la seua supervivència.

Amb el missatge principal 'SOS Generalitat Valenciana: la clau la teniu vosaltres' i un amuntegament simbòlic de claus en el sòl, els empresaris, portant pancartes, han posat de manifest la seua "desesperació" davant el "dur colp econòmic i moral que està suposant per al sector la crisi sanitària", segons ha informat l'organització de la protesta.

A més, han retret al Consell que, a dia de hui, no s'hagen estudiat i adoptat alternatives, dins de les obligades mesures de restricció que s'estan prenent per a frenar la pandèmia, "per a no deixar arrere més de 2.000 empreses de l'oci de la Comunitat Valenciana".

En aquest context, i "en vespres que la Conselleria de Sanitat anuncie una altra nova pròrroga de tancament de l'oci nocturn", i "conscients de la complexa situació sanitària i de la seua evolució", el col·lectiu insisteix en la necessitat de buscar fórmules per a poder reobrir en horari diürn i podent utilitzar les terrasses que molts d'aquests establiments tenen autoritzades.

Com ja va anunciar recentment la Coordinadora, "necessitem ferramentes jurídiques, allunyades de tràmits i traves burocràtiques, per a recuperar la nostra activitat, equiparant-la a la de l'hoteleria o els espectacles culturals, amb les mateixes limitacions d'aforament i normes de prevenció higiènic sanitàries i sempre de forma excepcional i mentre dure aquesta situació d'emergència".

Ajudes directes

De la mateixa manera, reclamen un fons especial, emmarcat en els nous Pressupostos de la Generalitat, per a articular una bateria de mesures econòmiques que permeten mitigar les pèrdues que porten acumulades des del mes de març.

El col·lectiu reclama que el pla incloga ajudes directes per als alts costos als quals, sense facturar, han de fer front, com el pagament dels elevats lloguers i altres impostos. Segons dades recopilades per la Coordinadora, solament el 6,15% dels establiments de València tenen locals en propietat i el nivell de facturació de març a setembre ha caigut un 87% pel que fa al 2019.