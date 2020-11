Manuel, en 'First dates': "Cuido mucho a mi pareja, me gusta que esté a gusto y felizmente empotrada"

Los detalles en una cita y en una futura relación son fundamentales, y eso fue lo que quiso demostrarle Manuel a Tracy en su cita de este martes en First dates: "Me defino como un salido romántico porque cuido mucho los detalles, que esté a gusto y, a la vez, que esté felizmente empotrada".

El guionista acudió a la cena con una chaqueta adornada con los personajes de Star Wars y definió como alguien "muy curioso, despierto, que le gusta aprender de todo, lo máximo posible".

Carlos Sobera le preguntó sobre cómo le gustaban las chicas, a lo que el joven le contestó que "tengan muchas inquietudes y con curvitas. Si se me presenta una chica como Lara Croft, se me pone como un fresón. Es un ideal que ha estado en todos los chicos desde los 90".

Su cita fue Tracy, que nada más llegar afirmó que "prefiero a un chico feo que a uno guapo porque te tratan mejor". Ambos pasaron a la mesa para disfrutar de la cena e intentar buscar puntos en común para conectar.

Manuel y Tracy, en First dates'. MEDIASET

Manuel intentó que el cine fuera uno de ellos, ya que era su pasión y ella, como taquillera en un cine, tenía muchas posibilidades de gustarle, pero no fue así... "Me defino como un friki de Star Wars", afirmó el guionista.

Pero la joven reconoció, que, aunque el cine formaba parte de su vida por su profesión como taquillera y actriz, "no tengo película favorita, no veo mucho. Yo hago películas, pero no las consumo".

Al final, la joven sorprendió a los espectadores del programa de Cuatro al afirmar que volvería a quedar con el madrileño porque "me ha caído bien". Manuel, por su parte, también quiso tener una segunda cita con ella "porque quiero ver esa parte que no he podido ver en First dates".