El preu de la vivenda en lloguer puja un 0,3% a la Comunitat Valenciana, segons idealista

En el conjunt del país el preu de la vivenda s'ha situat en els 11,3 euros per metre quadrat en el mes d'octubre, la qual cosa suposa un increment del 5,2 per cent respecte al mateix mes del 2019, però un descens de l'1,4 per cent respecte al mes de setembre. Per al portal immobiliari, les dades de l'informe posen de manifest "com en augmentar l'oferta de producte disponible, els preus baixen".

Per regions, el preu del lloguer de vivenda ha caigut en deu autonomies, destacant els descensos de Catalunya (-2%), Balears (-1,8%) i Múrcia (-1,5%), mentre que els preus van pujar a Canàries (+1,4%), Castella-la Manxa (+1,2%), País Basc (+1,1%), La Rioja (+0,9%), Castella i Lleó (+0,4%) i Comunitat Valenciana (+0,3%). El preu es va mantindre estable a Astúries.

Tenint en compte el preu, la Comunitat de Madrid (14,7 euros per metre quadrat) es va situar al capdavant com la regió més cara d'Espanya, seguida de Catalunya (14,5 euros), País Basc (12,3 euros) i Balears (12 euros per metre quadrat.

En el costat oposat de la taula, es troben Extremadura (5,3 euros per metre quadrat) i Castella-la Manxa (5,7 euros per metre quadrat) que han sigut les comunitats més econòmiques.