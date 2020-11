Vox propone ayudas específicas y una mesa de trabajo que atienda las necesidades del sector hostelero

El objetivo es conocer las limitaciones, necesidades y posibilidades del sector en general y de cada negocio, para poder tomar medidas de apoyo acordes a cada situación, ha señalado, en nota de prensa, el portavoz de Vox Gijón, Eladio de la Concha.

Este ha advertido de que de no adoptar medidas de apoyo por parte de las administraciones, muchos establecimientos no van a volver a abrir, "viéndose abocados al cierre definitivo con la subsiguiente extinción de los puestos de trabajo", ha augurado De la Concha.

"Los hosteleros necesitan abrir sus establecimientos cuanto antes, en las mejores condiciones posibles, sin menoscabo de la seguridad sanitaria que tanto nos interesa a todos, y que se establezcan rebajas fiscales, en proporción al tiempo de cierre forzoso y a las restricciones que sufren", ha apostado.

Asimismo, ha alertado de que hasta ahora las ayudas no están llegando, según él, y los hosteleros tienen que seguir pagando todos los gastos e impuestos.

Al margen de la mesa de trabajo propuesta, ha pedido que el Ayuntamiento incluya una partida específica en los Presupuestos municipales de 2021 que permita otorgar ayudas al sector de la hostelería".

También ha solicitado que se inste a los gobiernos nacional y autonómico para que adopten medidas urgentes en apoyo y ayuda al sector, a través de la prórroga de los ERTEs, créditos ICO, bonificaciones en las cuotas de autónomos y en las cotizaciones de los trabajadores de la Seguridad Social, entre otras medidas.

Incluso ha abogado por diseñar un programa de ayudas directas, "porque son muchas las familias del sector que se van a ver arruinadas a causa de las restricciones padecidas y el cierre de bares y restaurantes decretado", ha alertado.

De la Concha tampoco comparte el cierre decretado para el resto de comercios y otras actividades denominadas 'no esenciales', porque si no ha habido brotes de contagio en sus establecimientos no se entiende por qué no pueden seguir con la actividad, a su juicio.