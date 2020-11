Detingut a Gandia un home per obrir una bretxa en el cap a una cambrera en llançar-li un bol de cristall

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia, agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un establiment de la localitat de Gandia on, pel que sembla, s'havia produït una agressió cap a una cambrera.

Els policies es van presentar en el lloc, on van localitzar la víctima, la qual presentava una ferida sagnant en el cap i van sol·licitar un indicatiu sanitari. La patrulla va esbrinar que, moments abans, un home que ja havia anat en diverses ocasions al local, després de demanar una consumició i fer ús del lavabo, "sense motiu aparent va començar a donar veus" i presumptament va llançar un got de cristall al sòl i un bol al cap de la cambrera.

A continuació va eixir fugint del lloc. Els efectius sanitaris van traslladar a la víctima per a ser atesa ja que requeria punts de sutura, mentre que els agents van donar diverses batudes per la zona i van localitzar el sospitós una hora després en el seu domicili, on va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de lesions. L'arrestat, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.