Qué tiene la báscula de impedancia que Amazon ha rebajado... ¡para que sea una de los imperdibles de su catálogo 'flash'!

A pesar de que este año tus rutinas deportivas han cambiado, has conseguido fijarte (e intentar cumplir) unos nuevos objetivos fitness. Para lograrlos, te has montado un pequeño gimnasio en casa (por supuesto, a buen precio) y también has incluido alguna sesión de deporte outdoor como running o ciclismo. Además, aunque no te has marcado una dieta estricta, has decidido apostar, al menos a diario, por una alimentación saludable y variada que te ayude a conseguir todas tus metas. Si hasta has incluido en tu cocina una freidora sin aceite que, de vez en cuando, te permita disfrutar de algún capricho sin renunciar al estilo de vida más healthy.

Pero para comprobar que estamos consiguiendo las metas marcadas, no basta con mirarnos en el espejo y ver si nuestros esfuerzos están dando resultados porque hay ocasiones en que los cambios en nuestro organismo no son tan visibles como quisiéramos. Por ello, necesitamos un dispositivo que nos ofrezca información detallada sobre nuestra composición para que, con ayuda profesional, podemos fijar unos objetivos realistas y adecuados a nuestra evolución. Las básculas de impedancia son esos gadgets que necesitamos, puesto que, además del peso, nos muestran nuestra composición corporal, por lo que podemos ir observando si nuestro volumen de grasa va disminuyendo y el de músculo aumentando, entre otros aspectos.

Si te interesa contar con uno de estos dispositivos en casa, para que luego puedas verificarlo y ponerte en manos de un especialista... ¡hoy estás de enhorabuena! En el catálogo de ofertas flash de Amazon hemos encontrado el modelo de Youngdo rebajado un 27% para que, por menos de 24 euros, puedas tener a este aliado en tu hogar. ¿Quieres saber qué puede ofrecerte?

Este dispositivo es capaz de medir 23 índices corporales. Amazon

Las ventajas de aprovechar esta oferta

Hasta 23 medidas corporales, a tu disposición. Sin duda alguna, el punto fuerte de este modelo de Youngdo que casi ostenta las cinco estrellas doradas es que es capaz de medir y analizar hasta 23 medidas físicas esenciales, entre las que se encuentran en peso total, la grasa corporal, el nivel de agua, la masa muscular o el peso de proteína, entre otros tantos.

Un informe personalizado. Este 'gadget' ha sido configurado para almacenar los datos de hasta 999 usuarios diferentes, haciéndoles a todos ellos un seguimiento personalizado de su condición física y registrando a información diaria, semanal y mensual para que, en cualquier momento y con ayuda de alguna de las 'apps' deportivas más conocidas, se pueda consultar, cotejar con un médico y mejorar algunas marcas en caso de que haga falta.

Alta tecnología. Para asegurar que los datos son lo más fieles posibles a la realidad, esta báscula de impedancia se sirve de cuatro sensores de alta precisión capaces de notar y registrar variaciones de hasta 100 gramos. Un dispositivo inteligente que, cabe destacar, está fabricado de vidrio templado a calidad para asegurar que aguanta pesos altos.

