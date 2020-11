Laura, sobre su cita en 'First dates': "Estoy deseando que acabe porque no puedo más"

A finales de febrero de 2019, José acudió a First dates en busca del amor y 'el chulín de Vallecas', como decía que le llamaban, lo logró conquistando a su cita de ese día, Fanselys, con la promesa de buena compañía y de una mariscada.

Pero no les fue muy bien fuera de las paredes del restaurante más famoso de la televisión, ya que el madrileño volvió este lunes al programa de Cuatro buscando darle una segunda oportunidad al amor tras el inesperado fracaso de su relación con la madrileña.

Carlos Sobera quiso saber que había pasado con Fanselys y la apuesta de la mariscada con su amigo: "Ni vino, y eso que la invitábamos...", afirmó José. "El conquistador de Vallecas falló ese día", admitió el comensal.

"Vengo para ver si consigo enamorar a otra chica porque se hace reír a la gente, soy muy lanzado y no me corto", comentó el madrileño. "Mi mayor arma de seducción es el baile, donde estén estas caderitas que yo tengo...", añadió.

José, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Laura, una socorrista de Madrid que comentó en su presentación que lo que más le gustaba era "salir de fiesta y estar con mis amigos, que están muy locos, y nos vamos motivando".

La madrileña entró en el local sonriendo y, nada más ver a 'el chulín de Vallecas', no puedo ocultar su decepción ante la elección de acompañante por parte del programa: "Es feo y encima ese peinado que lleva... es horrible".

Ambos se fueron conociendo durante la cena, buscando puntos en común, pero en un momento de la velada, el joven se marchó al baño a llamar a un amigo: "Lo veo bien. Flipa como está la piva. Ahora le hago el baile para que sepa quién es el auténtico 'chulín de Vallecas'", afirmó

"Se va a quedar con la boca abierta y va a ver lo que es un buen movimiento de caderas de un latin lover", señaló José de camino a la mesa para utilizar su mejor arma para conquistar a Laura.

Reconocedlo… 😏 ¡Ahora todas y todos queréis una segunda cita con el chulín de Vallecas! 😍🥰 #FirstDates2Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/29bsyuC99D — First dates (@firstdates_tv) November 2, 2020

Pero el efecto fue el contrario al que buscaba: "Le he visto súper descoordinado, parecía que se le caían unas pesas a los pies o las lanzaba. Estoy deseando que acabe esto ya porque no puedo más", afirmó Laura. "Ha sobrado y no ha sido de mi gusto para nada". Pero él no se percató: "La he conquistado con mi movimiento de caderas".

Al final, mientras que José sí que quiso volver a quedar con la madrileña porque "quiero seguirla conociendo y divertirnos un poco más". Pero Laura no quiso tener una segunda cita. "Ella no sabe lo que se pierde del 'chulín de Vallecas'", concluyó el joven.