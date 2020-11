Creu Roja ha atés a més de 20.000 persones en situació d'extrema vulnerabilitat enguany a la Comunitat

La pobresa és un dels majors reptes globals als quals s'enfronta la humanitat. Segons Nacions Unides, més de 700 milions de persones viuen en una situació d'extrema pobresa, amb dificultats per a accedir a les necessitats bàsiques (salut, educació, aigua i sanejament). Un dels efectes que està produint la crisi sanitària de la Covid-19 és l'increment de pobresa a tot el món.

Creu Roja Espanyola intenta atallar situacions de vulnerabilitat des de diferents programes i actuacions. En la Comunitat Valenciana, l'Organització ja ha atés a més de 20.000 persones a través de projectes d'Atenció a persones en situació d'extrema vulnerabilitat enguany, segons es reflecteix en el seu balanç d'actuacions.

Destaca el finançament de la Generalitat Valenciana a través de l'assignació de projectes 'Altres finalitats d'Interés Social' de l'IRPF per a emergència social, benestar personal, activació social i persones sense llar. Les intervencions contemplen l'atenció de necessitats bàsiques, prevenció de l'exclusió residencial i de l'exclusió escolar, així com suport emocional i suport integral a persones sense llar.

Un altre dels grans programes en els quals participa Creu Roja Espanyola és el 'Programa d'Ajuda Alimentària', cofinançat en un 85% pel Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD) i en un 15% pel pressupost nacional. Precisament aquesta setmana s'ha iniciat la distribució d'1.867.436 de quilos d'aliments (17 milions i mig en tot el país) entre persones i famílies vulnerables en la Comunitat Valenciana, dins de la segona fase d'aquest pla 2020.

Des dels centres d'emmagatzematge de Creu Roja Espanyola a les províncies d'Alacant, Castelló i València es distribuiran aliments a un total de 198 entitats associades de repartiment (entre assemblees locals de l'organització i altres associacions) durant els pròxims dos mesos. Un total de 63.041 persones en situació de vulnerabilitat es beneficiaran en la Comunitat de productes bàsics no peribles i de fàcil transport i emmagatzematge.

A la província de València, Creu Roja Espanyola distribuirà més de 541 tones d'aliments dirigides a més de 19.979 persones, de les quals 749 són menors de dos anys. En aquesta operació participen 73 organitzacions, entre les quals figuren 26 assemblees locals i comarcals de Creu Roja i altres 47 entitats externes.

La 'cistella d'aliments' d'enguany tindrà els següents productes: fesols cuits, pasta alimentosa macarró, macedònia de verdures en conserva, fruita en conserva, tonyina i sardines en conserves, conserva de porc (magre), batuts de xocolate, arròs blanc, llet UHT, tomaca fregida, galetes, potets infantils de fruita i de pollastre i oli d'oliva.

Juntament amb aquestes actuacions, les conseqüències econòmiques, socials i laborals que ha implicat la crisi sanitària han portat al fet que Creu Roja desplegara un pla d'actuació, 'Pla Respon enfront del Covid-19', per a donar resposta a les necessitats emergents, ampliant i adaptant l'activitat ordinària de l'organització per a fer arribar més repostes a més persones, de la manera més àgil i eficaç possible en aquestes circumstàncies.