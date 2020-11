Diputación.- La Titan Desert 2020 arranca a lo grande en el destino 'Costa de Almería'

Según informa en una nota la Diputación, tras haber cambiado de emplazamiento por primera vez en la historia, Almería ha acogido la caravana Titan con unos escenarios espectaculares que han sorprendido a los ciclistas desde el principio. La Costa del Almería y el Cabo de Gata han acogido una primera etapa que se ha adentrado en el Parque Natural Cabo de Gata y que ha transcurrido en su primera parte paralela al mar y por la zona de las Salinas, destacando la ascensión a Vela Blanca.

En la segunda parte de la carrera, los ciclistas han acelerado el ritmo por pistas muy rápidas, anchas y polvorientas hasta desembocar en una gran rambla antes de llegar a meta.

Allí el más rápido ha sido Jesús del Nero, del equipo Gobik, que ha empleado 3:48'16" a una media de 26,80 KM/h. Al sprint, por media rueda, se ha llevado la victoria respecto a Julen Zubero y a dos segundos han entrado el mundialista Sergio Mantecón y el ganador de las últimas cuatro ediciones de la Titan, el corredor del KH7 Logifrio Josep Betalú.

Estos cuatro ciclistas habían conseguido dejar atrás en el último tramo a Haimar Zubeldia, David Arroyo y Roberto Bou, con los que han rodado juntos hasta el último control de paso y que han llegado a un minuto de éstos.

En cuanto a las chicas, Clàudia Galícia ha refrendado su condición de principal favorita. La corredora del equipo Megamo ha tomado el liderato desde el principio, y ha cruzado la meta en 4h21'50 segundos. La sorprendente ganadora de la Titan Desert 2013, cuando debutó en una prueba de montaña gracias a ser agraciada en un sorteo, cuenta con una trayectoria fulgurante que la ha llevado a competir el mundial y quiere en este 2020 cerrar el ciclo que empezó en Marruecos con una victoria en Almería.

Ha aventajado a Ramona Gabriel, su principal rival en cinco minutos, mientras que en tercer lugar ha llegado la ganadora de las Titan Series Arabia Saudí, Sílvia Roura.

Del Nero ha afirmado que "esto está siendo espectacular, el protocolo de seguridad, la organización, todo está al nivel de las mejores carreras del mundo. Es una alegría poder competir después de tanto tiempo y, además, haber conseguido mi primera victoria de etapa".

Por su parte, Betalú se ha mostrado "parcialmente contento. Tengo un equipo que anda muy bien, están todos trabajando muy bien para mí. Hemos cogido la responsabilidad al principio de la carrera y todo ha salido bien, pero tenido un fallo técnico y es que no me percaté que la meta estaba adelantada y cuando me di cuenta me esprintaron por detrás. He visto una etapa muy Titan, no veo que haya muchas diferencias en cuanto a circuito".

Por último, la ganadora Clàudia Galícia ha dicho que todos están "en una burbuja". "Hemos pasado todos el test de antígenos; usamos guantes en las comidas, mascarillas hasta un minuto antes de la salida. Estoy muy contenta de ver que se está haciendo lo que haga falta para nuestra salud. En cuanto a la carrera, la etapa muy bonita pero exigente, con dos puertos al principio cortos pero duros, una zona central rápida y unos últimos 20 kilómetros especialmente duros, con mucha arena. La zona más de desierto se parece más a Marruecos, pero éste primer tramo ha sido espectacular".

AGRADECIMIENTO A LOS TITANES

En la tarde de este domingo se realizaron las verificaciones técnicas previas al inicio de la competición. El presidente de Diputación, Javier A. García, acompañado por los diputados de Turismo, Fernando Giménez, y de Deportes, María Luisa Cruz, visitó la burbuja de la Titan para dar la bienvenida a los participantes y desearles suerte en la carrera.

El presidente se dirigió a los participantes al afirmar que "somos conscientes que para muchos de vosotros es muy importante vivir esta semana de deporte. Muchos de vosotros lo habéis dejado todo con la ilusión de realizar esta prueba que se disputa en la provincia de Almería. Por eso no podíamos dejar de empujar y remar para ayudar a la organización a que esta prueba se lleve a buen término. Os damos nuestro más sincero agradecimiento por haber escogido a Almería".

Por su parte, Juan Porcar, presidente de la Titan World Series, ha agradecido el apoyo de la Diputación de Almería "y su confianza que nos ha hecho mantenernos firmes y seguir adelante". "Parece imposible que en un tiempo como el que estamos viviendo la Titan se pueda hacer. La Titan en este momento, y a partir de ahora, es uno de los lugares más seguros de Europa", ha zanjado.