El exconcejal de Logroño, Julián San Martín, pide la baja de Ciudadanos: "Ya no es el partido al que me afilié"

Julián San Martín dejó su acta de concejal y la portavocía hace unos meses y hoy presenta su baja recordando que ha pertenecido a la dirección de Ciudadanos en La Rioja e incluso "dos veces" ha sido "cartel electoral al Ayuntamiento de Logroño".

Todo ello, continúa, "lo he hecho con consenso, muchas veces he cedido tragando quina para que gane mi ciudad, mi región u otras ciudades de La Rioja, no el partido al que perteneces, con no pocas broncas con Madrid y sin perder ni mis valores ni mis principios".

Ante esta situación, garantiza, "estoy muy orgulloso del trabajo realizado".

San Martín justifica esta decisión porque "un partido de centro socio liberal es necesario, pero no lo es la equidistancia y el oportunismo, ya que la política útil no es hacer de tonto útil, la alfombrilla o el felpudo donde Sánchez, Andreu o Hermoso de Mendoza".

Para el exconcejal, además, "Ciudadanos ya no es el partido de las grandes ideas al que me afilié. Y sí, Albert Rivera tiene parte de responsabilidad en ello".

En este sentido, explica, "vio claramente cómo era el personaje de Sánchez, como lo vemos ahora todos (...). Como aquí se veía en La Rioja a los dirigentes a los que apoyamos".

Ante todo ello, finaliza, "los herederos de ese partido útil, ya no están, ya no estamos. Ser cómplices de un gobierno populista, ayudándole a blanquear en Europa unos presupuestos que son todo menos liberales. Votar a favor de limitar los derechos fundamentales a los ciudadanos durante seis meses, sin control al gobierno, es...".

En este sentido, aclara, "sí que hace falta un partido moderado, de centro y socio liberal, hoy más que nunca para defender por lo que nació, luchar contra los nacionalismos totalitarios".

San Martín finaliza su comunicado indicando que su opción por la política "como emprendedor social, sigue intacta. La política activa seguirá en mis redes. Ahora toca seguir con mi otra vocación, la de ser profesor".