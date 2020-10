Ford planteja prorrogar l'ERTO fins al 31 de gener en la planta de vehicles amb parades durant 14 dies

La direcció de Ford ha traslladat aquest divendres als sindicats de la fàbrica d'Almussafes (València) que sol·licitarà una pròrroga de l'actual Expedient de Regulació Temporal de Treball (ERTO) fins al 31 de gener del 2021, d'un total de 14 dies, en la planta de fabricació de vehicles, segons han detallat fonts sindicals.

Així ho ha traslladat aquest divendres l'empresa als representants de treballadors de la fàbrica valenciana, que es troben en l'actualitat en el sisé ERTO en la planta des d'estiu del 2019. L'expedient va entrar en vigor el passat 3 de setembre i, encara que en principi es preveia finalitzara al desembre, ara la companyia pretén prolongar-ho fins al 31 de gener.

El motiu, segons han explicat els sindicats, és que el mercat no s'està recuperant pel que fa a fabricació de vehicles, després de l'impacte de la crisi del coronavirus. No obstant açò, han assenyalat que la planta de vehicles no requereix d'ajustos gràcies a la producció del nou motor GSI.

La pròrroga de l'ERTO plantejada per l'empresa presenta algunes diferències respecte a l'ERTO actiu aquests mesos. En primer lloc, solament afectarà la fabricació de vehicles. A més, aquesta vegada no hi haurà parades parcials, seran totes totals.

Es distribuiran de la següent manera: tres dies al novembre (tots ells dilluns), quatre al desembre i set al gener. La direcció no ha precisat els dies concrets en els quals es realitzaran i els sindicats preveuen conéixer-los en una reunió que mantindran dimarts que ve.

Després de la reunió, el president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, ha manifestat la "preocupació" dels treballadors davant una situació que denota que "no hi ha manera d'estabilitzar la fàbrica". "L'escenari cada vegada es complica de nou", ha lamentat en declaracions a Europa Press.

UGT ha demanat a la direcció que, dins de les possibilitats que deixa l'impacte de la pandèmia, "presente al gener uns plans de producció estable per al 2021, si pot ser, amb una part una miqueta variable per la situació". "No hem tancat un ERTO i ja estem immersos en un altre", ha assenyalat.

També el secretari general de la secció sindical de CCOO en Ford, José Arocas, ha destacat que els "preocupa molt la situació". "Portem amb aquesta pròrroga un seté ERTO", ha subratllat, al mateix temps que ha explicat que la crisi del coronavirus està afectant la resta de factories de la companyia i que la valenciana no és l'única amb ERTO i expedients. Li preocupen a més les conseqüències que comportaria un nou confinament com el de març i abril.

Arocas ha incidit que, encara que a causa de la pròrroga de les mesures del Govern els treballadors no consumeixen el seu atur, "no és de rebut que s'estiguen anant a sa casa i cobrant menys", a més de que "tot açò va a repercutir en la seua declaració d'Hisenda", ja que en l'actual exercici tindran dos pagadors.

Des d'Intersindical han reclamat que es puge a la plantilla el complement salarial per sobre del 80% i que, en cas d'acomiadament, "s'abonaren les quanties de les prestacions per atur consumides".

Aquest sindicat també ha donar el seu suport al plantejament de part de la representació social que es baixen els ritmes de la cadena de producció fins a un ritme "lògic" que evite "estrés, fatiga i les implicacions que tenen per a la salut".

Precisament aquesta és una de les principals reivindicacions de CGT, la qual ha mantingut també en els ERTO anteriors. Segons ha manifestat el seu delegat sindical José Antonio Tejero, "és contradictori veure que l'empresa et diu que estan baixant les vendes, que ningú ho nega, però al mateix temps s'estiguen saturant més si cap els llocs de treball.

"Els companys i companyes tenen gran dificultat per a acabar les tasques encomanades, hi ha una sobresaturació molt forta. Es pregunten com és possible que ens sobre un dia a la setmana i, al mateix temps, no ens done temps a acabar la faena", ha retret, per a així reclamar una "humanització" dels llocs de treball que "baixe la saturació" dels empleats i també permeta produir un producte "de més qualitat encara" i "molt més competitiu" amb el qual l'empresa guanye quota de mercat.