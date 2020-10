Un padre de Barcelona se lleva por error a una niña del colegio... creyendo que era su hija Amelia

Juan Manuel, el padre de Amelia, fue a recoger a su hija al colegio 'El Far' del municipio barcelonés de Calella, después de dos años sin verla. Lo que el hombre no sabía es que se llevó con él a una niña que, aunque también se llamaba así y tenía la misma edad, no era la suya.

Un cúmulo de coincidencias se unió para jugarle una mala pasada a este padre que solo quería ver a su hija de cuatro años, a la que no veía desde hacía dos por problemas con su pareja. El tiempo sin verla, sumada a la mascarilla obligatoria frente al Covid-19, hizo que el hombre la confundiese con otra menor del mismo centro escolar.

Los padres de la niña presentaron una denuncia por la desaparición de la misma, después de que los profesores le avisasen de que la había recogido otra persona, que desconocían.

Horas más tarde, la niña fue encontrada en el trabajo de Juan Manuel, que fue detenido por la Policía y, seguidamente, puesto en libertad. El hombre argumentó que la coincidencia de la edad y los nombres se magnificó con las prisas y ha pedido disculpas a la familia.