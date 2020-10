Dibuja un círculo con su centro sin levantar el lápiz... el reto "imposible" de TikTok

De entre los muchos contenidos que se pueden encontrar en TikTok, la red social para compartir vídeos cortos, las publicaciones de Carlos Maxi se centran en problemas, acertijos o enigmas matemáticos, una forma divertida de aprender matemáticas con esta carismático profesor.

En esta ocasión, Maxi pone a prueba a sus seguidores con un reto "imposible" que consiste en dibujar un círculo con su centro sin levantar el lápiz o bolígrafo del papel en ningún momento. ¿Eres capaz de hacerlo?

Solución del reto

Si has probado ya a resolver este reto y lo has conseguido (o no), puedes ver el vídeo que ha compartido Carlos Maxi con la solución. Basta con utilizar la imaginación y, con la ayuda del folio, dibujar el centro en la pizarra o en otro folio para, después, continuar haciendo el círculo, tal y como se muestra a continuación.

