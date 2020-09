El acertijo de los cuadrados... el problema matemático que trae de cabeza en Youtube

Yo Soy tu Profe ha compartido en su canal de YouTube un vídeo en el que propone a sus suscriptores resolver un acertijo matemático que consiste en una ecuación elaborada mediante sumas, restas y cuadrados.

De este modo, las explicaciones para resolver este acertijo matemático pasan por adivinar cuál es el valor numérico de cada uno de los cuadrados. Tal y como explica yo Soy Tu Profe, las indicaciones son las siguientes:

En la primera fila, cuadrado más cuadrado es igual a 8.

En la primera columna, cuadrado más cuadrado es igual a 9.

En la segunda fila, cuadrado menos cuadrado es igual a 3.

La segunda columna, cuadrado más cuadrado es igual a 8.

¿Eres capaz de adivinar el valor de cada uno de los cuatro cuadrados?

Solución del acertijo

En primer lugar, hay que organizar los cuadrados, para lo que se pueden usar letras. El primer cuadrado es A, el segundo B, el tercero C y el cuarto es también A, para que se cumpla la igualdad de A+B= 8. Así, salen tres ecuaciones:

A+B= 8

​A+C= 9

C-A= 3

Las dos últimas ecuaciones se pueden resolver mediante sustitución, despejando C. De este modo, C= 3+A y C= 9-A. Al igualar, 3+A = 9-A. Al resolver el sistema de ecuaciones, el resultado de A= 3 y C= 6.

Ahora ya se puede resolver también la primera ecuación, ya que B= 8-A, es decir, B= 8-3, B= 5.

Por lo tanto, los valores numéricos de cada uno de los cuadrados son: