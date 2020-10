El Ayuntamiento "atiende una demanda histórica" con el proyecto para la mejora del camino de Grañena

El alcalde, Julio Millán, ha visitado la zona para trasladar a los usuarios de esta vía los pormenores de la intervención, que ha sido beneficiaria de las ayudas de la Junta en el marco del Plan Itínere, por la importancia de su ejecución, dado que es "fundamental para agricultores y regantes" de esta parte del término municipal de la capital.

Acompañado por los concejales de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, y de Agricultura, Medio Ambiente y Sostenibilidad, María del Carmen Angulo, ha subrayado que esta actuación, cuyo proyecto redactado por el Consistorio ya cuenta con la aprobación provisional, responde a "una demanda histórica".

No en vano, son más de 250 las explotaciones que se benefician directamente del arreglo, más otras tantas que se benefician indirectamente, al tratarse de una vía que conecta con otras de interés de esta zona.

De hecho, se trata de explotaciones tradicionales, en su mayoría de secano, por lo que es indispensable que tengan buena accesibilidad, con lo que se rebajan sus costes de producción. Al respecto, Millán ha señalado que uno de los objetivos de la Administración local debe de ser atender a este sector de la economía jiennense.

"No hay que olvidar que el 50 por ciento del término municipal de nuestra ciudad lo ocupa la superficie agrícola, lo que da una dimensión de la importancia de esta actividad", ha comentado. En esta línea, ha explicado que hace años que no se opta a estos fondos, a pesar de la importancia de la red de caminos del municipio, lo que "ha perjudicado notablemente estas infraestructuras que no solo son importantes para la agricultura, sino que, en algunos casos, conectan núcleos residenciales".

Por su parte, la concejala de Agricultura ha indicado con este "proyecto de calado" se logrará que el camino sea seguro y se evitará que se vea afectado por las tormentas. "Atendemos las necesidades de los agricultores y propietarios de fincas, como debe de ser en un municipio con un peso de este sector tan importante como es Jaén", ha afirmado no sin recordar que en el término de la capital, más del 86 por ciento de las explotaciones agrícolas son de olivar tradicional.

El edil de Mantenimiento Urbano ha explicado que, a raíz de fuertes lluvias, el año pasado fue preciso intervenir para abrir el camino y limpiar cunetas, al tratarse de una arteria de gran uso. En cuanto a la obra en sí, ha precisado que se intervendrá a lo largo de 3.817 metros, a partir de Villar de Cuevas y hasta el núcleo de población de Grañena, que conecta con la antigua carretera Bailén-Motril.

Se mejorará el firme y se acometerán trabajos para proteger el camino de las avenidas de agua, como en el cruce con el arroyo Regordillo, donde se dispondrá una losa de hormigón armado de 20 centímetros de espesor. Se prevén la construcción de caños, cunetas y pasos y badenes, que harán posible el acceso a los distintas fincas con garantías. Además, se instalará once señales de detención, obligatoria, velocidad máxima o peligro Badenes.