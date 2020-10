La Generalitat aglutinarà l'oferta formativa per al sector del turisme a la Comunitat Valenciana en la web Formatur CV

Aquesta proposta naix de la reunió mantinguda entre els directors generals de Turisme de la Generalitat, Herick Campos, i de Formació Professional i Ensenyaments de Règim General, Manuel Gomicia, ha indicat la Generalitat.

L'objectiu és "crear sinergies" entre les dos administracions, de manera que els CdT puguen acollir puntualment algunes matèries de Formació Professional mitjana i superior i que Turisme Comunitat Valenciana puga utilitzar també els centres oficials d'FP de la Generalitat per a impartir docència sempre que siga necessari.

L'objectiu és que hi haja una col·laboració que permeta reforçar la formació turística a la Comunitat Valenciana i, per a açò, s'ha creat Formatur, la web que estarà operativa en breu i que va a aglutinar tota l'oferta formativa en matèria turística de la Generalitat, tant de Formació Professional com dels CdT de Turisme CV i, fins i tot, de les universitats valencianes.

Herick Campos ha explicat que "el que pretenem és que tot aquell que vullga accedir a qualsevol tipus de formació en matèria turística i professionalitzar-se en el sector tinga un accés fàcil i concret a tota la informació".

Campos ha destacat l'esforç de la direcció general de Formació Professional per a implantar cicles formatius relacionats amb el turisme, "especialment en matèria de gastronomia i hoteleria".

D'altra banda, el responsable de Turisme ha assegurat que se'n va a treballar de forma conjunta per "al reconeixement curricular d'aquells professionals amb una llarga trajectòria en el món de l'hoteleria i el turisme i que puguen aconseguir unes certificacions de reconeixement professional".