Els veïns de Patraix conviden a disfressar-se a casa per Halloween: "Fem un tracte per a evitar un esglai"

En els últims anys, els veïns tenen constància de l'increment de la participació, sobretot entre la joventut, de disfressar-se per a la celebració del 31 d'octubre en aquesta zona de València, un costum que "ha anat ascendint de forma espontània" amb iniciatives com el concurs per edats en plena plaça de Patraix del 2019.

Enguany, un any especial per al barri per commemorar el 150 aniversari de la seua annexió a la ciutat, Halloween és inviable pel confinament nocturn. "Per sentit de la responsabilitat, pel compromís en la lluita contra la pandèmia, per mantindre la il·lusió de participar en aquestes dates de forma diferent", els veïns conviden a celebrar-ho amb seguretat, "reinventant-nos i intentant evitar imatges d'aglomeracions i descontrol".

Amb missatges com 'Fem un tracte per a evitar-nos un esglai' o 'A Patraix junts perquè ningú es quede a soles', la plataforma insta al fet que la gent es disfresse a sa casa i compartisca fotografies de la seua vestimenta en xarxes socials, unes imatges que seran avaluades per a atorgar un trofeu als millors de cada grup d'edat.

Els veïns demanen així que la ciutadania se sume a aquesta iniciativa i descarte eixir al carrer o anar casa per casa demanant caramels, sense renunciar a "gaudir disfressant-se terroríficament" i concursar, amb l'objectiu d'evitar que "el que és una celebració de convivència es convertisca en un lament".