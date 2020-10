Coronavirus.- L'Ajuntament de València reorganitza servicis amb torns i teletreball a partir de dilluns

Així ho ha anunciat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, que ha firmat aquest dimecres amb els portaveus dels sindicats una resolució sobre aquest tema que entrarà en vigor el dilluns, segons ha informat el consistori en un comunicat. La resolució afecta determinats servicis però no al personal de Policia Local, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil i l'inclòs en l'àmbit dels Servicis Socials; tampoc, a caps de servici, adjunts i caps de secció, que hauran de treballar presencialment.

En la resolució s'arrepleguen una sèrie de mesures preventives amb les quals "València torna a posar-se a l'avantguarda i, donada la nova situació d'estat d'alarma, i fins i tot abans que hi haja cap decret específic de les autoritats competents, estableix unes mesures preventives perquè els servicis municipals no es vegen afectats i es puga continuar oferint a la ciutadania el servici que mereixen".

"Immediatament després que el Govern central declarara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel coronavirus, amb diverses mesures que restringeixen la mobilitat nocturna i que permeten limitar l'entrada i eixida de diversos àmbits territorials i la permanència de grups de persones en espais públics o privats, des de l'Ajuntament de València hem tornat a elaborar una resolució per a definir altres mesures que garantisquen el correcte funcionament dels servicis municipals", ha explicat Notario.

Per aquest motiu, s'ha resolt que tots els servicis amb llocs de treball susceptibles de teletreballar, que realitzen funcions burocràtiques administratives i l'activitat de les quals es duga a terme íntegrament en les instal·lacions municipals, així com el personal del SerTIC i de l'Oficina de Ciutat Intel·ligent, "s'organitzen en tres torns -o almenys dos quan els tres no siguen viables- per a generar grups bambolla i així garantir la prestació del servici en cas de contagi en algun d'eixos equips".

La reorganització estableix que dos grups treballen presencialment de forma setmanal i el tercer teletreballe i no es podrà alterar la composició de cada equip "en cap moment". Quan solament es puguen fer dos torns un treballarà de forma presencial i l'altre teletraballarà.

Quant als servicis amb unitats d'atenció massiva al públic amb cita prèvia instaurada (Tributs, Cementeris, Padró, etc.) s'organitzaran en tres torns, amb un treballant presencialment i els altres dos teletrabeballant.

Aquesta resolució manté el treball presencial per a la resta del personal, així com per a aquells treballadors i treballadores que no tinguen els mitjans necessaris per a teletreballar.