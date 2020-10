L'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual aconsegueix els 200 associats

Encara sent un any difícil per al sector cultural i la indústria audiovisual, l'entitat "aposta per continuar amb la seua tasca de suport, difusió i promoció de l'audiovisual valencià, i espera continuar rebent nous associats i ser així una agrupació amb més força que aconseguisca aglutinar al sector audiovisual", assenyala l'acadèmia en un comunicat.

L'Acadèmia ha realitzat "una intensa tasca de promoció de l'associació a través dels seus canals de xarxes socials i la seua pàgina web, i no ha deixat de tindre activitat al llarg d'enguany, malgrat les dificultats que suposa la crisi sanitària per a la realització de qualsevol activitat cultural".

A la III Trobada d'Acadèmies d'Espanya i Portugal, celebrada el passat mes de febrer, i a les Trobades #AVAVonline que es van emetre a través del canal oficial de Youtube de l'Acadèmia, se suma ara l'esdeveniment que tanca aquest 2020, amb la celebració dels Premis de l'Audiovisual Valencià, el dissabte 21 de novembre, en el Palau de les Arts de València.