Manuel Molins, Eva Dénia i Publicacions de la Universitat de València, premis Plaça del Llibre 2020

El dramaturg Manuel Molins, la cantant Eva Dénia i Publicacions de la Universitat de València han sigut guardonats amb els premis que concedeix la Plaça del Llibre en la seua edició del 2020. L'entrega de distincions tindrà lloc el pròxim 28 d'octubre en la plaça de l'Ajuntament de València durant l'acte d'inauguració d'"aquest gran aparador literari".

La Plaça del Llibre ha decidit atorgar el Premi d'Honor 2020 a la Trajectòria Literària a l'escriptor i dramaturg Manuel Molins (1946), "per la importància i l'exemplaritat de la seua tasca intel·lectual i per haver contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural del nostre país", apunta la vicepresidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana en el País Valencià, Gemma Pasqual.

En aquest sentit, considera que es tracta d'un creador "que escodrinya la realitat i amb ulls crítics la interroga per a incidir en els problemes que ens preocupen i en el llenguatge amb el qual refem el discurs".

La seua obra ha sigut traduïda al castellà, l'anglés, el francés, l'italià i l'eslovè, entre altres llengües. A més, ha sigut guardonat en múltiples ocasions. L'any 2018, la Generalitat Valenciana li va concedir el premi d'Honor de les Arts Escèniques i també va rebre el Micalet d'Honor 2019 de la Societat Coral El Micalet.

El premi a la Difusió de la Cultura Valenciana anirà a la cantant, guitarrista i compositora Eva Dénia, "per la seua llarga, prolífica i sòlida carrera musical, així com la seua contribució a la difusió dels nostres escriptors i escriptores". També "és un reconeixement a tants anys de treball molt ben fet", explica Rubén Pitarch, coordinador d'activitats d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

Aquesta cantautora de Gandia és una de les figures més importants del panorama musical valencià i, segons Pitarch, destaca, "no solament per la qualitat com a cantant, sinó que també per a ser una guitarrista i compositora consolidada, a més d'una de les veus més carismàtiques i versàtils de la música valenciana".

Trajectòria editorial

Finalment, enguany el guardó a la Trajectòria Editorial serà per a Publicacions de la Universitat de València (PUV), que celebra el seu centenari.

"Cent anys de llibres són molts llibres i també, molts anys. Actualment PUV compta amb un catàleg de quasi 3.000 títols vius. Amb el seu catàleg, PUV ha contribuït de manera destacada a la normalització lingüística de la nostra llengua", subratlla Àfrica Ramírez, presidenta de l'Associació d'Editors del País Valencià (AEPV).

Tots els premiats rebran una escultura ceràmica creada per Cristina Guzman Traver que representa un llibre i que l'artista crea de manera altruista.