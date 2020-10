Vox ve "sin sentido" y "un despropósito" la publicación de las bases para la Feria de 2021

En una rueda de prensa, la edil ha cuestionado si "alguien cree que pueda celebrarse la feria tal y como se conoce", de modo que ha asegurado que "el PP vive en una realidad paralela".

Al respecto, ha criticado que "se le rebaja a los feriantes un 20 por ciento para una feria que no va a existir, y eso es algo que todos sabemos, y se les pide que adelanten un 10 por ciento para sumarse a esta convocatoria", a lo que ha agregado que "estas medidas no están pensadas ni para ayudar ni para no molestar".

Para Vox, en referencia a la obra del recinto del ferial, "no es el momento de fraccionar la inversión en el recinto", sobre cuyo proyecto "tenían el compromiso de que estuviera acabado en enero de 2021 y dudamos que Bellido cumpla su palabra".

Según ha expuesto, "ahora es el momento de hacer la obra al 100% antes de febrero de 2022", dado que "estas obras van a crear empleo y a generar un movimiento económico que viene bien".

Igualmente, la portavoz ha manifestado que "es el momento de ponerse a trabajar en las ayudas para aquellos que no van a poder trabajar en la feria".

Entretanto, ha dicho que "hay que ser capaces de trasladar certidumbre a la población, y en este momento el gobierno local no es capaz de hacerlo", al tiempo que ha lamentado "la falta de interés de José María Bellido para sacar adelante algunos de los temas más importantes de esta ciudad".

A juicio de Badanelli, "Bellido debería haberse plantado en Sevilla para decirle a Jesús Aguirre que le dé otra oportunidad a esta ciudad, para que puedan salir adelante los hosteleros, los trabajadores de los mercadillos y para que la economía no se desplome".