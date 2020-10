PRC y PSOE tumban la moción del PP sobre la mina de zinc

En la moción, que únicamente ha apoyado Ciudadanos -Vox se ha abstenido-, el PP instaba al Gobierno de Cantabria a "resolver de forma definitiva todos los expedientes administrativos que siguen pendientes" para que todas las empresas adjudicatarias del concurso licitado en mayo de 2017 puedan llevar a cabo los trabajos programados de una forma "ágil", de acuerdo a las ofertas presentadas.

También se le instaba a concursar de forma inmediata las 120 cuadrículas mineras que ya no están adjudicadas a Cantábrica del Zinc; que el Gobierno presente de forma semestral ante el Parlamento un informe detallado del contenido y avance de los trabajos de los distintos adjudicatarios y su ajuste al contenido de las ofertas presentadas, y que comparezca ante la Cámara en un plazo de 18 meses para dar cuenta del resultado de esos avances.

Tal y como anunció la semana pasada el consejero de Industria, Francisco Martín, el PRC y el PSOE han defendido que no sería prudente licitar de nuevo el permiso de investigación de zinc de 120 cuadrículas mineras en los municipios de Reocín, Cartes, Suances, Santillana del Mar, Mazcuerras y Torrelavega, denominado permiso Salia, hasta que no se resuelvan los recursos judiciales pendientes.

El diputado del PP Roberto Media les ha replicado que el consejero dijo en febrero, cuando anunció la rescisión del permiso Salia a Cantábrica del Zinc por incumplimiento de las condiciones de la concesión (inversión, número de pozos y plazos) que las licitarían de forma "inmediata", y se ha preguntado que hay detrás de este cambio de decisión.

Sobre el resto de las adjudicatarias, ha asegurado que "algunas de ellas no es que no avancen, sino que no han empezado" porque los expedientes "llevan más de un año en la maraña administrativa", afirmación que han negado los grupos que sustentan al Gobierno.

Por el PRC, el alcalde de Reocín y presidente de la Federación de Municipios, Pablo Diestro, ha defendido la "valentía" del Gobierno para intentar hacer realidad el proyecto de la nueva mina de zinc, y ha destacado que "si fue un engaño, fuimos muchos los cómplices: la Escuela de Minas, los ayuntamientos, los sindicatos,...".

Ha añadido que "a toro pasado es muy fácil" criticar y ha defendido que el proyecto sigue su curso, y que la empresa Slipstream sigue trabajando en su permiso de investigación de 140 cuadrículas, con vigencia hata el 30 de enero de 2022 y con inversiones acordes a las previstas en el proyecto inicial.

Por el PSOE, el diputado Javier García Oliva ha pedido tratar este asunto con "prudencia y cautela" hasta que concluya la fase de investigación y se "despejen las dudas que van a condicionar la rentabilidad del proyecto", en primera lugar la densidad del mineral que hay en el subsuelo, junto con el precio del variable mercado internacional del zinc.