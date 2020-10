CEV València critica que els romanents vagen a amortitzar deute

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana a València (CEV València) s'ha mostrat contrària a la decisió aprovada per l'Ajuntament de València per la qual els 32 milions d'euros de romanents de l'exercici 2019 es destinaran a l'amortització de deute bancari, ja que considera que és moment d'augmentar les despeses per a generar activitat i el context actual és "just el contrari" al qual hauria de donar-se per a eixa amortització.

L'Ajuntament de València va acordar divendres passat, amb el suport de Compromís i el rebuig del PSPV, a proposta d'Alcaldia, destinar 32 milions d'euros dels romanents del 2019 a pagar deute bancari.

La presidenta de CEV València, Eva Blasco, ha assenyalat en un comunicat que "és moment de polítiques anticícliques, és a dir reduir la fiscalitat o augmentar les despeses destinades a generar activitat i fomentar l'ocupació". "L'austeritat i l'amortització de deute són oportunes quan la conjuntura és favorable, però ara el context és just el contrari", ha afegit.

Les empresàries i empresaris de CEV València són conscients que els recursos són "escassos" però sostenen que el "desitjable en el context actual és que s'articulen línies que, juntament amb les de caràcter autonòmic, nacional o europeu, ajuden el teixit empresarial, contribuïsquen a combatre la pandèmia i impulsen la recuperació". "Les mesures sanitàries han d'acompanyar-se de mesures d'estímul econòmic", ha conclòs des de CEV València.