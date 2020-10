Angela Dobrowolski desmiente a Josep Maria Mainat: "Mi marido me quería encarcelar a toda costa"

Este domingo ha tenido lugar el juicio entre Josep Maria Mainat y Ángela Dobrowolski.

Ambos han querido hacer declaraciones a la prensa a la salida del acto, que han resultado ser contradictorias.

El productor ha reconocido que su intención no era que su expareja terminara en prisión, sino una orden de alejamiento. "No deseo que Ángela entre en prisión, pero eso no depende de mí", declaró.

Sin embargo, Ángela ha confesado minutos más tarde que las intenciones del empresario eran diferentes a las que él había manifestado. "Mi marido me quería encarcelar a toda costa", resaltando que dentro de unos días sería el cumpleaños de uno de los hijos que tienen en común.

La justicia ha establecido una orden de alejamiento entre Ángela y él y sus hijos. Además, le han retirado el pasaporte y tendrá que acudir al juzgado cada dos semanas.