Josep María Mainat tras el juicio: ​"No deseo que Ángela entre en prisión, pero eso no depende de mí"

Ángela Dobrowolski de momento no irá a prisión por el presunto intento de asesinato a Josep María Mainat.

El productor de televisión tan solo ha solicitado una orden de alejamiento, que ha sido concedida, por la que la que fuera su pareja tendrá que permanecer a más de mil metros de distancia de él y de sus hijos. Además, le han retirado el pasaporte y tendrá que acudir al juzgado cada dos semanas.

Mainat ha negado que, tras salir del coma, dijera que había sido su mujer quien le habría intentado asesinar, como así habían asegurado fuentes cercanas al productor.

Ha confesado que espera que "termine el desfile de personajes" que se ha instalado en su casa desde que esta noticia saliera a la luz. "Todo esto está distrayendo lo fundamental", expresa.

"No deseo que Ángela entre en prisión, pero eso no depende de mí", ha confesado. "No la odio", declara.

El empresario reconoce que dejaron la relación en enero, debido a "mentiras gordas" que hacía.