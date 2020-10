Piden más de 10 años de prisión a un acusado de golpear a su pareja, abusar de ella y amenazarla con matarla

Así, según se recoge en el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, J.M.M., mayor de edad y carente de antecedentes penales, tuvo una relación sentimental desde 2017 hasta mediados de 2018 con M.G.A.G., viéndose con posterioridad a la ruptura en varias ocasiones.

En uno de los momentos que se recoge en el escrito, concretamente el 9 de mayo de 2018, el acusado discutió con M.G.A.G. en el coche y la llevó hasta el pantano del Cenajo donde se incrementó la discusión llegando a propinarle un fuerte empujón, tirándola al suelo y causándole lesiones que no precisaron de tratamiento médico o quirúrgico.

En otra ocasión, el 25 de diciembre de 2018, el acusado llevó a M.G.A.G. en el coche a la parte trasera de un centro donde le dijo que tenía un tumor cerebral y que se iba a morir, una declaración que impactó "enormemente" a M.G.A.G. y le hizo llorar. El acusado, aprovechando el momento de debilidad emocional que tenía la denunciante, la desvistió a pesar de la negativa de ella de querer mantener relaciones sexuales.

El acusado insistió y ante el estado de shock en el que se encontraba M.G.A.G. y sintiendo que no tenía otro modo para regresar a su vivienda que el vehículo del acusado, no pudo reaccionar, sirviéndole este estado a J.M.M. para abusar de ella a pesar de no haber tenido el consentimiento de la denunciante para mantener la relación sexual.

Otra de las ocasiones que se recoge en el escrito se daba en enero de 2019, cuando ambos quedaron para ver si retomaban la relación. Una vez en el vehículo, ella se percató de que en el mismo había un cuchillo tipo sierra, y tras pedirle explicaciones él le dijo que era para matarla en caso de que no arreglaran la situación, algo que la atemorizó.

Desde ese momento, M.G.A.G. no quiso mantener ningún contacto con el acusado, quien no quería asimilar la negativa de ella y comenzó a realizarle múltiples llamadas, llegando a ser más de 30 en escasas horas.

Además, merodeaba cerca de su domicilio para saber lo que hacía en todo momento, y solicitaba información de lo que hacía a las amistades de ella, pidiéndoles que fuese intermediarias para reiniciar el contacto. Una actitud que impedía a la denunciante desarrollar su vida con normalidad.

Por último, se recoge que en una de las rupturas temporales de la pareja, el acusado le dijo a M.G.A.G. que como la viese por la calle la iba a atropellar, llegando incluso en una ocasión a hacer ademán de atropellarla.

HECHOS CONSTITUTIVOS DE 6 DELITOS

M.G.A.G. ha renunciado a cualquier indemnización que pudiera corresponderle, mientras que el Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de seis delitos.

El primero de los delitos que se expone es el de violencia de género por el que le piden 10 meses de prisión. El segundo delito del que se le acusa es de abuso sexual con prevalimiento por el que le piden 6 años de prisión.

Asimismo, se expone que los hechos son constitutivos también de un delito de amenazas por el que le piden 10 meses de prisión; un delito de acoso por el que se pide un año de prisión; y un delito de amenazas y un delito de maltrato habitual por los que le piden 10 meses por cada uno de ellos.

A estas penas, se pide además la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 15 años y la prohibición de acercarse a M.G.A.G. a su domicilio o lugar de trabajo a distancia inferior a 500 metros o comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años