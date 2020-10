La Generalitat destaca que a Trenzano "no se li acusa de corrupció" ni per haver fet "cap tracte de favor"

Així ho han asseverat fonts de l'administració autonòmica després que la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València haja ordenat seguir la causa contra Rubén Trenzano després de desestimar el recurs que aquest va presentar contra el seu processament.

L'òrgan judicial -que també ha desestimat el recurs del ministeri fiscal- confirma d'aquesta manera la interlocutòria del Jutjat d'Instrucció número 9 de València que va processar Trenzano en considerar que hi ha indicis de falta de veracitat en un document en el qual va assegurar que s'havien fiscalitzat les ajudes al foment del valencià concedides els anys 2015 i 2016 a dos empreses vinculades a Francis Puig, germà del president de la Generalitat, Ximo Puig.

Les mateixes fonts han recalcat a Europa Press que "l'assumpte no afecta cap euro de diners públics". "L'obertura de juí oral és únicament per firmar una carta elaborada per un funcionari de la Direcció general com a contestació a una diputada del Partit Popular", en referència a la portaveu adjunta del PPCV, Eva Ortiz.

Consideren que al director general se li acusa "per no haver sigut suposadament precís en una simple carta, el contingut de la qual es va validar pels tècnics de la Generalitat". "No pot ser que una denúncia política, partidista i infundada aparte una persona honesta d'un càrrec de responsabilitat", lamenten.

Finalment, confien que "tot s'aclarisca al més prompte possible i que la justícia pose fi a aquest contrasentit".