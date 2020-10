La Generalitat publicarà "com més prompte millor" la resolució de 'toc de queda' i "no té problema" amb l'estat d'alarma

Així ho ha expressat la portaveu de l'executiu valencià en roda de premsa posterior al seu ple, on també ha indicat que el govern valencià "no té cap problema amb l'estat d'alarma" per a emparar aquesta mesura. "Al contrari, si dona un paraigua de seguretat jurídica, cap problema", ha incidit.

Oltra també ha advertit sobre l'evolució de la pandèmia entre els joves, "un fenomen que preocupa" a la Generalitat perquè els que ingressen en els hospitals cada vegada són de franges més primerenques, "persones sanes, sense patologies prèvies, esportistes... el perfil que està augmentant ara mateix".

"Les coses no van bé: 1.060 nous contagis i 43 dels 49 últims focus són d'origen social", ha constatat per a cridar la conscienciació i recordar que "quan el virus entra en contagi comunitari cal anar a mesures molt dràstiques".

Per a evitar-ho, la vicepresidenta ha defès que la gent no pot oblidar que "qualsevol pot ser víctima i ha de tindre una responsabilitat personal en un moment d'extrema gravetat". Ha apel·lat a la consciència que "vivim uns temps en els quals hem de restringir el nostre oci, les ganes d'ajuntar-nos amb la gent i guardar escrupolosament les mesures".

I ha recalcat: "L'afecte no és una vacuna, reunir-se amb la família, els amics i la gent que vols no és una vacuna, encara que siga el nostre espai de confort i seguretat". Una "sensació subjectiva perillosíssima perquè un se sent segur amb la gent que vol, però el virus no coneix això".

Per tot açò, Oltra ha posat l'accent en la necessitat de prendre mesures extremes com el confinament nocturn, primer per a frenar l'expansió del virus i després per a generar conscienciació contra aquesta "amenaça gravíssima".