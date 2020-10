Exviceconsejera Begoña Hernández renuncia a declarar pero asegura que actuó siguiendo órdenes de superiores

Hernández Muñoz, que desempeñó sus cargos en la Junta entre los años 2007 y 2015, ha recordado que los hechos que analiza la Comisión de la Eólicas en la que ha comparecido esta tarde, están siendo investigados por diversos tribunales y que ella se encuentra inmersa en uno de esos procedimientos.

"Dado que mi actuación siempre ha sido honrada, transparente y profesional, buscando siempre el interés general estoy segura de que tendrá un resultado favorable para mi persona", ha señalado durante la lectura de un comunicado.

No obstante, para no perturbar la actuación judicial ni perjudicar sus intereses se ha acogido a su derecho a "no declarar", algo que ejercerá, ha continuado, hasta que los tribunales se hayan pronunciado con resolución firme y todo ello con el "máximo respeto y consideración" al trabajo de las Cortes, al de la Comisión y al de los procuradores que están en ella.

Begoña Hernández sí ha querido puntualizar que el cargo de viceconsjera ni "sustituye ni complementa al consejero", sino la que se encarga de unas áreas "concretas de gestión", pero "sin capacidad" de tomar decisiones políticas que corresponden, ha recordado, al Consejo de Gobierno y al consejero designado por este órgano.

También ha apuntado que la Viceconsejería para el desarrollo de sus competencias tiene que disponer de una habilitación previa como órgano sin atribuciones que es de competencia "concreta o específica" y que son las normas jurídicas las que atribuyen la competencia a los órganos administrativos. "En ningún caso las competencias son resolutivas ni ejecutorias, carece de ascendencia jerárquica sobre el secretario general, no tiene asignadas competencias ejecutivas de resolución y gestión", ha añadido.

Por lo que se refiere a la Sociedad Gesturcal, de la que fue presidenta del Consejo de Administración de 2007 a 2015, Hernández Muñoz ha insistido en que su mandato fue ejercido por decisión del consejero de Economía y con la autorización del Consejo de Gobierno sin que dicha presidencia tenga "competencias ejecutivas".

"Todas las decisiones de este órgano fueron ratificadas por los órganos gestores de la sociedad. La sociedad ha contado con la figura de un consejero delegado Ejecutivo que ha ostentado las competencias del consejo, responsabilidades que no ejerzo personalmente hasta 2011", ha puntualizado.

Sobre los hechos investigados ha subrayado que sus actuaciones siempre han estado presididas por la búsqueda del "interés general" de la Comunidad y el ciudadano, tarea a la que se dedicó con "entrega" y dedicación de su tiempo "aún a costa" de su familia y vida personal.

"Nunca me he beneficiado de nada a título personal ni en lo económico ni en un ningún otro aspecto. Jamás he tenido conocimiento en el seno del Consejo de Administración de ninguna actuación que pudiera calificarse de ilegal. Nunca he actuado a título personal y mis actuaciones han venido guiadas por las órdenes de quiénes me designaron para el cargo dentro de las atribuciones asignadas y formando parte de un Consejo de Administración que siempre ha tomado las decisiones de forma colegiada y unánime y en el que se encontraban representadas las Consejerías del Gobierno con competencias", ha incidido.

Sobre alguno de los temas como el de la 'trama eólica' su intervención, asegura, fue "menor" en cuanto al número de expedientes y vinculada a actos administrativos "reglados e informados por los órganos jurídicos competentes". "Jamás he tenido relación con personas y empresas investigadas", ha concluido, no sin ofrecer a todos los grupos parlamentarios su escrito de defensa en el que seguro "encontraran respuesta" a todas las preguntas de los procuradores.

"FALTA DE RESPETO"

Tanto el Grupo Parlamentario Mixto como el de Ciudadanos han lamentado que la exviceconsejera se haya acogido a su derecho a no declarar, si bien ha sido el procurador socialista, José Francisco Martín, el que ha criticado esta actitud más al tildarla de "desprecio" tanto de la exdirigente como de sus asesores.

El socialista ha recordado que se había trasladado su comparecencia a este día por exigencia "suya y de sus asesores" "Había que respetar plazo 15 días para celebración de esta comparecencia y lo hemos hecho, pero hemos sido burlados porque nadie nunca nos dijo que usted no iba a declarar", le ha espetado.

No obstante José Francisco Martín ha interpretado que su silencio "corrobora" las palabras de esta mañana del que fuera viceconsejero de Economía entre los años 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, Rafael Delgado. "Usted nunca hizo nada sin recibir órdenes del consejero de Economía y de la Junta, en la que participaban, entre otros consejeros, Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Fernández Carriedo, Pilar del Olmo y María Jesús Ruíz", ha apostillado.

En este punto, Begoña Hernández ha querido aclarar que en ningún momento ha impuesto el día de comparecencia y que sólo había trasladado a la comisión un cambio de hora por "motivos personales".

"Alguien está mintiendo, o usted o la Presidencia de esta Comisión", ha respondido el socialista, momento en el que el presidente de la citada comisión, el procurador por Ciudadanos José Ignacio Delgado, ha advertido a José Francisco Martín de que no iba a consentir este tipo de afirmaciones. "No voy a permitir este tipo de alusiones porque ya le estamos aguantando demasiado", le ha espetado Delgado.

"Esta Presidencia y los letrados estamos en contacto con ustedes. Se estimó los 15 días por la garantía jurídica y eso que ha puesto en mi boca no se ha dicho nunca en esos términos. Esta Presidencia intenta que todos los comparecientes puedan venir, pero intentar derivar a otro tipo de responsabilidades ni a lugar ni es la intención de este presidente", ha reprochado.

Tras estas palabras, el socialistas ha retirado sus calificaciones hacia Hernández Muñoz, pero no así hacia el presidente de la Comisión, cuya gestión ha tachado de "nefasta".