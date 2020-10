Puig defén que el "confinament horari" tinga el màxim consens i estudia alternatives legals

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defés aquest dijous que el "confinament horari" o toc de queda que planteja el Govern valencià, de mitjanit a les 5-6 del matí, tinga el màxim consens a Espanya perquè estiga avalat jurídicament. Si no hi ha acord a nivell nacional, ha avançat que el Consell estudia alternatives que puguen tindre suport legal.

Mentre es reuneix el Consell Interterritorial de Sanitat, Puig ha insistit que "cal prendre decisions", com ha traslladat durant tot el matí a sindicats, patronal i partits polítics. "Es tracta de fer un gran esforç aquest mes per a veure si podem salvar el Nadal", ha exposat en una entrevista en Onda Cero, recollida per Europa Press.

Encara que el toc de queda és un terme que no li "agrada", ha advocat perquè s'aplique aquesta restricció a tota Espanya per a "acabar amb els brots associats a l'oci desregulat i a situacions que ara ens fan mal", com l'oci nocturn o les reunions familiars i d'amics.

"No m'agrada el del toc de queda: en la nit de València no va a tornar a haver-hi tancaments, hi haurà responsabilitat, policies, persones que treballen per la seguretat de tots", ha emfatitzat en relació a aquesta expressió que li recorda al 23F.

Possible màxim de sis persones

Aquest "confinament horari" seria de dotze de la nit a 5-6 del matí, un límit que està disposat a estudiar "per a fer-ho més fàcil als ciutadans". També s'analitzaria la possibilitat d'establir una restricció de les reunions a un màxim de sis persones.

Preguntat per si és possible sense un estat d'alarma general, Puig ha insistit que necessita el màxim consens i que el Govern central ha de donar potestat a les autonomies per a prendre decisions d'aquest calat. "Si no és així, estem estudiant la possibilitat de fer un confinament horari que pensem que també pot tindre suport jurídic", ha avançat, perquè "no fer res no és l'opció".

El també baró socialista ha cridat a la lleialtat institucional sense caure en "el vell discurs que la culpa de tot la té Madrid". Ha rebutjat "parlar malament" de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, perquè no és el seu estil, però ha criticat que membres d'aquest govern PP-Cs no tingueren una posició unànime amb el toc de queda. "Si estem d'acord, per què confrontar?", s'ha preguntat, i més tard ha tornat a al·ludir a l'"efecte aspiradora" de Madrid amb el finançament.

També ha tornat a defendre la resposta del Govern amb els fons extraordinaris dels últims mesos, comparant els mil rastrejadors de la Comunitat Valenciana amb els 200 que tenia Madrid perquè "cal veure on es posen els recursos". "No hem fet res extraordinari, sinó el que humilment havíem de fer", ha constatat.

Sense "cap triomfalisme", ha lloat el sobresforç dels rastrejadors i dels sanitaris perquè la Comunitat Valenciana s'haja mantingut en una situació estable, encara que ha advertit que pot produir-se un creixement exponencial com a Portugal. "Hi ha una certesa clara: la incertesa, hi ha molt que se'ns escapa".

Puig ha posat en valor la bona posada en marxa de curs en les universitats a pesar del brot en el col·legi major privat Galileo Galilei situat en la Universitat Politècnica de València (UPV), garantint que aplicaran les multes anunciades de fins a 30.000 euros per als assistents a les festes il·legals. "No vull demonitzar ni estigmatitzar els joves, la immensa majoria té una actitud exemplar", ha emfatitzat, reconeixent que va en la naturalesa de la joventut.

"La vida sempre va abans que la borsa"

En clau econòmica, ha destacat l'"esperança i ambició" que va constatar entre els empresaris aquest dimecres en el XIX Congrés de Directius CEDE celebrat a València amb Felip VI, però ha rebutjat el "fals dilema" d'anteposar els diners a la salut: "La vida sempre va abans que la borsa".

I a nivell nacional, ha valorat com "molt interessant" el canvi de postura del president del PP, Pablo Casado, en desmarcar-se de la moció de censura de Vox en el Congrés: "Com a ciutadà, em sent reconfortat veient que el líder de la dreta camina més enllà de la partitura d'aquest temps".

El president valencià, per contra, ha lamentat algunes declaracions d'aquesta setmana que "afortunadament mai s'havien sentit". "Eixa crispació no pot contaminar tot el paisatge polític espanyol", ha reivindicat, i s'ha mostrat optimista en què la crisi servisca per a obrir una etapa d'unitat.