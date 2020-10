Coronavirus.- Expojove i les Campanades s'ajornen al pròxim any "per responsabilitat" davant la pandèmia

Així, ha detallat que Expojove s'ha posposat "per estar en un recinte tancat que rep cada any prop de 100.000 visitants", mentre que l'ajornament de l'acte de Nit de cap d'any és "per no adaptar-se a l'actual situació, en la qual s'està parlant d'un possible toc de queda" per a frenar l'expansió de la pandèmia.

"Des de la Regidoria de Cultura Festiva anteposem la salut de les persones i dels més xicotets de la casa. Per açò, hem pres una decisió, des de la responsabilitat, per a ajornar les celebracions que cada any organitza la regidoria per a l'època nadalenca", ha apuntat.

Galiana ha assenyalat que "la situació actual de contagis és preocupant" i ha exposat que "des de l'administració local hem de fer tot el possible per a contribuir al control i contenció dels contagis".

No obstant açò, des de l'Ajuntament "es treballa per a fer les Campanades des de l'edifici consistorial encara que siga sense la tradicional festa que les ha acompanyat els últims anys" i sí "facilitant el senyal televisiu dels tocs de les campanes des de la plaça", han agregat.

Així mateix, en la mateixa línia, l'administració local també ha decidit ajornar els mercats de Nadal de la plaça de Bruixes i del Cabanyal, "sempre per a evitar la propagació dels contagis i des de la responsabilitat".

Carlos Galiana ha agregat que per a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia, des de la Regidoria de Comerç, que també dirigeix, es va crear una línia de subvencions específica per als dels mercats ambulants de la ciutat.

"D'UNA MANERA O UN ALTRA, ELS REIS D'ORIENT VISITARAN VALÈNCIA"

D'altra banda, respecte a la celebració de Reis, l'edil ha assegurat que "d'una manera o d'una altra, amb cavalcada o sense cavalcada, els xiquets i xiquetes de València poden estar tranquils perquè l'Ajuntament treballa en diferents fórmules per a poder rebre" les majestats d'Orient en la ciutat.

En una recent entrevista a Europa Press, abans de començar-se a parlar del toc de queda, Galiana va apostar per celebrar eixa cavalcada encara que amb "limitacions", aplicant les mesures sanitàries que siguen necessàries per la Covid-19 i amb el vistiplau de l'administració autonòmica. El regidor va exposar que es plantejarien els plans i fórmules "que facen falta" per a poder rebre els Reis d'Orient d'una manera o un altra.