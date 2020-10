Cvirus.- El Botànic defèn que el toc de queda "no tindrà alt impacte econòmic" i permetrà "salvar" la campanya de Nadal

Així ho han indicat els síndics dels tres grups -Manolo Mata, Fran Ferri i Naiara Davó- després de reunir-se amb el president, Ximo Puig. El cap del Consell ha rebut també als portaveus del PP i Ciutadans, Isabel Bonig i Toni Cantó, i ha parlat per telèfon amb la de Vox, Ana Vega.

Davó ha indicat que la mesura és "encertada" i que tindrà una "incidència baixa en l'economia". Així, ha advocat per mantindre el "escut social botànic" i continuar amb mesures "en favor dels valencians i les valencianes".

Per la seua banda, Ferri ha afirmat que aquesta mesura servirà per a "salvaguardar la campanya de Nadal", i ha rebutjat la "falsa dicotomia entre salut i economia", perquè "van lligades de la mà". El síndic ha afirmat que el Botànic és "un govern responsable que pren mesures". "Pensem que és una bona mesura, solament falta veure qual va a ser el paraigua que dona motiu al fet que siga possible", ha agregat.

Igualment, Mata ha agraït a Puig que haja convocat les forces polítiques per a informar-los i ha defès que açò és "disciplina, unitat i fe en el comandament". Així, ha indicat que el Botànic "aplaudeix" les mesures, i ha defès que "potser no siga estrictament necessària, però la història demostrarà que és molt útil" i servirà per a "reduir la corba".

A més, ha expressat el seu desig que "la resta de forces no pose condicions politiqueres" a aquesta mesura en el Consell Interterritorial de Sanitat d'aquesta vesprada, encara que ha rebutjat que la proposta haja de ser "o per a tota Espanya o per a ningú". "Cadascú que assumisca la seua responsabilitat i els altres que facen el que vullguen, que estem veient que alguna comunitat està vivint en el 'trumpisme' i el negacionisme", ha manifestat.