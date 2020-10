Detinguda a Alzira una dona per llançar al sòl des de tres metres un gos mentre ho passejava la seua propietària

20M EP

Agents de la Policia Nacional han detingut a Alzira (València) una dona de 43 anys com a presumpta autora d'un delicte de maltractament animal, per deixar en estat greu un gos al qual suposadament va llançar per l'entrada d'un pàrquing des de més de tres metres d'altura, després d'agafar-li-ho a la seua propietària que ho estava passejant.