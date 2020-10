El Consell beca 3.443 estudiants de l'exempció de taxes universitàries

Universitats ha becat 3.443 estudiants per a la realització d'estudis universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020, segons la resolució de la conselleria que publica aquest dijous el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La quantia destinada per a aquest curs a l'exempció de les taxes universitàries ascendeix a 3.146.922,29 euros. A més, la Conselleria d'Innovació ha apostat per la reducció de taxes, que ha realitzat el Consell durant els últims anys, i que disminueix un 15% el preu del crèdit en primera matrícula d'ensenyaments de grau i màster, segons fonts de la Generalitat.

En concret, del total dels 3.443 estudiants beneficiaris de les beques, 1.221 realitzen els seus estudis en la Universitat de València, que rebrà un total de 1.162.800,42 euros; 671 en la Universitat Politècnica de València (659.355,81 euros), 883 en la Universitat d'Alacant (733.013,87 euros), 338 en la Universitat Jaume I (283.971,09 euros), 320 en la Universitat Miguel Hernández (296.613,30 euros), 3 en la Universitat Cardenal Herrera CEU (3.302 euros) i 12 en la Universitat Catòlica de València (7.864,98 euros), on s'imparteixen estudis de Veterinària.

Les persones beneficiàries són alumnes matriculats, durant el curs acadèmic 2019-2020, en les universitats públiques valencianes, així com en els seus centres públics adscrits que imparteixen ensenyaments per a l'obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari, o que imparteixen complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau.

A més, l'alumnat matriculat en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques pot optar a aquesta beca únicament per al Grau en Veterinària.

Exempció del pagament de les taxes

D'aquesta manera, els alumnes becats en les universitats públiques valencianes i en els seus centres públics adscrits estaran exempts del pagament de les taxes dels crèdits en els quals s'han matriculat, i els matriculats i matriculades en universitats privades o en centres privats, adscrits en universitats públiques, rebran una ajuda per al pagament de les taxes dels crèdits matriculats.

En els dos casos, la beca solament cobreix els crèdits matriculats per l'estudiant en primera i segona matrícula, i no formaran part de la beca de matrícula els crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació.