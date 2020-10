Sindicats, estudiants i docents reclamen mesures contra la "precarietat" en la universitat i en la investigació

La protesta s'emmarca en la jornada de vaga en les universitats convocada en l'àmbit estatal i en la qual la Coordinadora d'Investigació i Universitats de la CGT i la CNT han fet una crida per a anar a la vaga amb l'objectiu d'"avançar cap a un sector científic al servici de les necessitats de la classe treballadora".

Els convocants denuncien les "precàries condicions laborals" tant en el sector científic com en l'universitari. En aquest sentit, critiquen que la no renovació de la plantilla i la falta de places que permeten l'estabilització del personal no ha fet més que agreujar-se en els últims anys i, referent a açò, la Covid-19 ha representat un "dur colp a un sector ja greument castigat".

Entre les demandes que consideren urgents, es troben revertir les "mesures mercantilitzadores" del sistema universitari i d'investigació; avançar cap a un sistema universitari públic totalment gratuït; i eliminar la contractació fraudulenta, assegurar l'estabilització de la plantilla i la creació d'un cos únic d'investigadors, professorat i PAS.

Igualment, exigeixen desenvolupar un model de conciliació personal i domèstica; posar fi a la subcontractació de servicis bàsics; canviar els criteris d'avaluació per a fomentar la cooperació; i reorientar les polítiques en Universitats i Centres d'Investigació davant la Covid-19 per a posar per davant la salut de les persones que treballen i estudien.

MANIFEST

En el cas de la Comunitat Valenciana, s'ha elaborat un manifest en el qual es denuncia: "Des de fa anys estem patint una crisi educativa que estan pagant els sectors més febles del col·lectiu universitari: els estudiants i els treballadors més precaris (PAS, personal investigador en formació i PDI laboral, sobretot el professorat associat)".

En l'última dècada, afigen, "les universitats públiques valencianes han perdut milers d'estudiants, la qual cosa significa que milers de joves no han pogut accedir als estudis universitaris".

De forma paral·lela, prossegueixen, "hem assistit a un empitjorament de les condicions laborals de treballadores i treballadors de les universitats, amb la creixent precarització de determinats sectors". Al mateix temps, recorden que a la Comunitat Valenciana segueixen a l'espera de la firma del Conveni Col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques.