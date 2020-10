Podemos critica la "incapacidad" del Gobierno regional para que el Covid no colapse el resto de la Sanidad

"No son de recibo estos colapsos en las especialidades", según Marín, quien ha advertido que, en este momento, "hay 40.000 pacientes esperando para pruebas diagnósticas y, de ellos, 33.000 no tienen fecha asignada, y más de 4.500 ya superan los plazos establecidos".

Marín ha hecho estas declaraciones en la sesión de control al Consejo de Gobierno, en la que ha preguntado al presidente del Ejecutivo murciao sobre las 'Medidas para garantizar la capacidad de diagnóstico de enfermedades como el cáncer en centros de salud y hospitales con alta ocupación por pacientes de covid-19'. En concreto, Marín ha recordado que hace 7 meses que se declaró la pandemia y se siguen produciendo infradiagnósticos en diferentes patologías como el cáncer.

López Miras ha reconocido que "es una evidencia que la pandemia ha alterado profundamente nuestro día a día", pero ha asegurado que "se están realizando todos los esfuerzos posibles, económicos, sociales y humanos, para que el servicio se vea afectado lo menos posible".

Duurante su intervención, Marín ha recordado que esta semana se conmemoraba la lucha contra el cáncer de mama y ella tenía fecha para su revisión. "Primero me la retrasaron para un mes y medio, cuando cada día cuenta en el cáncer, luego me dijeron que sería telefónica y el día de la consulta nadie me llamó".

Marín se pregunta "cómo se revisa un cáncer por teléfono", y le consta "fehacientemente" que no fue la única paciente sin revisar, sino que "han sido decenas los pacientes que se han puesto en contacto conmigo, en diferentes especialidades".

Ha aseverado que "no todo es Covid" y ha arremetido contra la "incapacidad del Gobierno regional para frenar esta segunda ola que está afectando a todo el sistema sanitario". Y es que, añade, "su falta de voluntad para dotar al sistema sanitario de los recursos sanitarios, no solo afecta a los pacientes Covid, sino a cientos de pacientes de otras muchas especialidades, incluido el cáncer".

Ha lamentado que 32.600 pacientes en especialidades "superan el plazo legal para ir a su especialista" y cree que "no podemos callar ante esta realidad". Y es que advierte que "luchar contra el cáncer y contra el resto de enfermedades crónicas hay que poner medios, no vale con ponerse lacitos en la solapa".

"NO PUEDE USTED MENTIR"

En su respuesta, López Miras ha pedido a Marín que "no mienta", porque "no puede decir que esa situación se dé por la falta de voluntad del Gobierno regional". Así, ha defendido que "se están poniendo todos los recursos al servicio de esta situación, pero está afectando a todos, a los hospitales también".

"Hablamos de un virus que supone la merma de una gran parte de la infraestructura sanitaria que tenemos, porque los enfermos Covid no pueden estar con otros pacientes", ha indicado López Miras, quien ha garantizado que su Ejecutivo está trabajando "para que afecte lo menos posible".

No obstante, se pregunta "qué sistema sanitario puede trabajar con la normalidad anterior". Sin embargo, ha ensalzado que el sistema de pruebas diagnósticas "no han dejado de trabajar", mientras que las interconsultas "se han agilizado para intentar compaginar la seguridad y que el paciente no se tenga que desplazar".

Respecto al cribado del cáncer de mama, ha señalado que durante la pandemia, "la capacidad de detección no se ha visto mermada, según nos dicen". Ha admitido que "se tuvieron que parar las pruebas diagnósticas durante el estado de alarma y se cancelaron más de 25.000", pero ha defendido que "se puso en marcha un dispositivo especial de refuerzo y casi todas las citas se han recuperado a día de hoy".

De hecho, afirma que ya se han citado y reprogramado 25.307, lo que supone "7 mujeres por hora y mamógrafo, que es lo máximo que permiten las medidas de seguridad actuales frente al Covid".

"Somos de las pocas comunidades junto a Canarias y Galicia que no han dejado de hacer cribado para la detección precoz del cáncer de mama", según el presidente autonómico, quien ha atribuido estos resultados al "mérito de los profesionales sanitarios y de los que hemos contratado estos meses".