Bromera destaca el "compromiso con la vida" con la obra póstuma de Carme Miquel y nuevos poemas de Marc Granell

Las novedades de la editorial valenciana se han presentado este miércoles en una rueda de prensa telemática en la que han participado el director literario de Bromera, Gonçal López-Pampló, la directora de Comunicación, Sandra Capsir, y el poeta Marc Granell, distinguido recientemente con el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana.

Gonçal López-Pampló ha manifestado que las novedades de la editorial ponen de manifiesto un "compromiso" con la literatura propia y "celebran la vida". "Por eso, hemos destacado una serie de obras para adultos que van desde voces fundamentales como la de Marc Granell a autoras emergentes como Mariló Àlvarez Sanchis, pasando por la novela póstuma de Carme Miquel o por la última obra de Jaume Benavente", ha apuntado.

Próximamente llegará a las librerías 'Benilluna', la última novela de Carme Miquel, que transporta de nuevo al mundo literario de la autora, caracterizado por el protagonismo femenino, un rico vocabulario rico y profundo y el "compromiso social y humanista".

Por su parte, Marc Granell ha declarado que con su poemario inédito 'Cel de fang' -el primero de nueva factura en 14 años- ha vuelto a sentir otra vez "esa necesidad de hacer poemas que te llaman desde cualquier lugar, desde una noticia del diario, un paseo o los versos de otros poetas".

En sus páginas hay una literatura que no rehuye los conflictos sociales. En este ámbito de la poesía que apela a las conciencias, el autor apunta: "Lo que estamos viviendo ya venía incubándose durante mucho tiempo y es lo que he intentado reflejar en mi poesía. Lo que estamos viviendo me afectará porque se reflejará en mi poesía, sin olvidar la responsabilidad que tenemos de haber llegado a este punto".

Y añade: "La literatura es fundamental para pasar la vida, también para pasar estos tragos; es una compañía y un consuelo importantísimo para hacernos más sabios ante todas las contrariedades de la vida".

OTROS TÍTULOS

En la nómina de los títulos del otoño literario de Bromera también figuran 'Somnis de Valparaíso', de Jaume Benavente, Premio València de Narrativa; y el resto de galardonados a los Premios Alfons el Magnànim de narrativa y poesía en valenciano: 'La taxidermista d'emocions', de Mariló Àlvarez Sanchis, Premio València Nova de Narrativa; 'Rondalles i altres veritats', de Laia Fontana, Premi València Nova de Poesía; y 'Adonisíada i després', de Ismael Carretero, Premi València de Poesia.

Además, Bromera continúa apostando por un "catálogo diverso", con obras internacionales como 'El mirall de les nostres penes', de Pierre Lemaitre, y otras iniciativas en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Así, entre las apuestas destinadas a los lectores y lectoras más jóvenes, destaca 'Empar i el xungovirus', de Fani Grande, que acerca a los niños y niñas la pandemia y la situación de cuarentena desde un punto de vista divertido e instructivo.

IMPACTO DE LA CRISIS

Durante el encuentro, se ha hablado también del impacto de la crisis en el sector editorial. En palabras de López-Pampló, el sector cultural "contiene la respiración ante la crisis". "Pero confiamos en el público lector, el tejido educativo y bibliotecario y la tarea de las librerías, auténtico cobijo en estos tiempos", ha remarcado.

Finalmente, Sandra Capsir ha dedicado también un "agradecimiento especial" a los medios de comunicación y a los espacios culturales, "que están haciendo un esfuerzo muy necesario y potente para que la cultura continúe viva".