Un incendi destrueix un comerç de motocicletes d'Alzira i obliga a desallotjar 48 vivendes

La Policia Local s'havia dirigit a l'establiment en haver rebut un avís el 112, gràcies a la col·laboració ciutadana, d'un possible robatori en el local, en el carrer Trinidad Real, que posteriorment es va confirmar com un incendi, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Segons el Consorci Provincial de Bombers, el foc s'ha declarat per causes no precisades sobre les 4.16 hores en un comerç de motocicletes situat en la planta baixa d'un edifici.

D'acord amb el consistori, les finestres de la planta baixa van arribar a explotar igual que les dels cotxes de l'interior. En la intervenció, dos agents de la Policia Local i dos de la Nacional han hagut de ser assistits per inhalació de fum i traslladats a l'Hospital La Ribera.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat quatre dotacions de bombers dels parcs d'Alzira i Cullera, amb diverses unitats de comandaments. A la seua arribada al local, la Policia Local havia desallotjat la resta de l'edifici, un total de 48 vivendes.

Els efectius van poder controlar sobre les 4.47 hores l'incendi, que va afectar completament el comerç i part d'una vivenda del primer pis mentre que el fum ha danyat tota la façana i l'interior de diverses plantes. Les tasques s'han perllongat fins a les 8.30 hores ja que han hagut de ventilar tot l'edifici i acabar d'extingir les flames.

Un equip sanitari del Suport Vital Bàsic ha atès una dona de 92 anys que patia marejos, però que ha sigut donada d'alta in situ, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).