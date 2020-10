Rocky Balboa pone la banda sonora de la petición de matrimonio de María a Héctor en ‘First dates’

First dates vivió un especial de 'Second dates' donde parejas que ya habían visitado el restaurante más famoso de televisión, volvieron para contarle a Carlos Sobera como había ido su relación tras conocerse en el programa.

Una de estas parejas fue la de María y Héctor, que se conocieron el 23 de septiembre de 2019 en el programa de Cuatro y el presentador se preguntó si "a día de hoy, mantienen intacto el fuego del amor...".

"La primera vez que se vieron se gustaron tanto que, antes de acabar la primera cita, ya se conocían profundamente, algo que no siempre ocurre con tanta naturalidad", señaló Sobera.

Héctor y María, en 'First dates'. MEDIASET

La primera en llegar fue la valenciana, que le reconoció al presentador que "me enamoré radicalmente, fue un flechazo. En cuanto entré y le vi de espaldas, ya me gustó, y cuando se dio la vuelta, me remató".

"Dejé toda mi vida y me fui a vivirla con él, fue un locurón porque dejé todo: mi casa, mi trabajo... la vida entera por hacer una nueva con Héctor viviendo en el campo con nuestros hijos peludos", le contó la joven a Sobera.

El presentador quiso saber el motivo por el que María había querido volver al programa: "Para pescarle definitivamente, como no hinca la rodilla, lo tendré que hacer yo", mientras le enseñaba el anillo a Sobera.

Cuando Héctor llegó, el jardinero afirmó que "hemos vuelto una segunda vez al programa para demostrar que estamos bien y que First dates funciona. Decidimos arriesgar y ella se vino, pero no descartamos acabar en Valencia, en Tarragona o donde sea".

Sobera le adelantó que "te hemos preparado una cena especial con un postre final que creo que te va a encantar", a lo que el joven señaló que "si me lo dices tú, me lo creeré. A ver qué pasa...".

El equipo de 'First dates' observa la petición de mano de Héctor y María. MEDIASET

En el postre llegó la petición

La cena transcurrió entre piropos entre ambos y gestos cariñosos: "Para mí es un diez", afirmó María. En un momento de la velada, María se levantó con la excusa de "llamar un momento", pero entonces empezó a sonar Eye of the tiger, la banda sonora de la película Rocky.

Héctor comenzó a sospechar que algo iba a pasar, bajaron las luces y su pareja apareció para besarle y entregarle el anillo: "Que te quiero mucho Héctor y quiero que te cases conmigo", le pidió María a su novio.

"¿Qué dices? Es una broma ¿no?", exclamó el jardinero, pero animado por los aplausos de los comensales, Héctor se levantó y besó a María: "No me lo esperaba. Es increíble, la mejor. Lo más bonito que me han dicho y hecho en la vida", concluyó dando el "sí, quiero".