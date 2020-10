"Més Mercat!", la nova campanya de l’Ajuntament de València per a comprar en aquests recintes

La regidoria de Comerç de l'Ajuntament de València ha tret al carrer una nova campanya de promoció i dinamització dels mercats municipals de la ciutat. Amb el lema "Més Mercat!", el consistori busca interpel·lar a la ciutadania perquè compre el producte fresc en els mercats municipals i generar pertinença amb aquests recintes públics, així com orgull de comprar en ells.

"Quan parlem de " Més Mercat" parlem de més barri i més vida. Els mercats són un espai viu, dinàmic, i solen ser el cor dels barris en els quals es troben. Mantindre estos cors comprant en ells, és també mantindre la vida dels barris. I és que els mercats són el lloc ideal per a comprar productes locals propis de la nostra gastronomia, que no se solen trobar en les grans superfícies. A més, hi ha molts llocs especialitzats amb productes d'altres parts de món. Comprar en un mercat és un viatge gastronòmic per la nostra terra i pel món", ha explicat el regidor Carlos Galiana.

Així, des d’aquest diamrts, es poden trobar en el mobiliari urbà dels carrers de València diferents il·lustracions que mostren productes frescos amb el lema de "Més Mercat". I, a més, la clientela que faça les seues compres en qualsevol dels mercats municipals podrà obtindre gratuïtament bosses de compra de tela, samarretes de cotó, davantals de cuina o mascaretes reutilitzables amb el lema i logotip de la campanya.

Concretament, la regidoria de Comerç ha distribuït 19.500 bosses, 7.500 samarretes, 3.500 davantals i 7.000 mascaretes que es repartiran la pròxima setmana. "Els mercats són tota una experiència. Sempre hi ha una cosa nova per a provar, algun producte nou de temporada que no coneixem i, ara a més, pots portar-te un regal exclusiu d'esta campanya", ha assenyalat l’edil.