El Ayuntamiento de Navas de San Juan se suma a las movilizaciones por el cierre de los comedores escolares

"Continuamos esperando una solución por parte de la Junta de Andalucía respecto a la suspensión de este servicio tan importante para el desarrollo del curso académico y la vida familiar en nuestro municipio", ha apuntado el alcalde Joaquín Requena (PSOE).

Representantes del Consistorio navero, encabezados por el alcalde, ha mantenido diferentes reuniones con las AMPA de los centros educativos de la localidad, con el objetivo de "solicitar al delegado territorial de Educación una nueva reunión para trasladar el malestar que tienen las familias de los 45 niños y niñas que no están recibiendo esta prestación en Navas de San Juan".

Dentro de las opciones que han barajado las asociaciones, se van a desarrollar dos movilizaciones la próxima semana para dar notoriedad a este problema. El martes, 27 de octubre, habrá una concentración en la Plaza de la Constitución de Navas de San Juan y al día siguiente, el miércoles 28, se celebrará una movilización en las puertas de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía.

Joaquín Requena ha apuntado en un comunicado que "lo que ha llevado a las AMPA a movilizarse es "la inacción" de la Junta de Andalucía, a la que le piden "responsabilidad y una sensibilidad especial, puesto que el servicio de comedor escolar ayuda a la conciliación familiar".

Ha incidido el alcalde en que los responsables del Gobierno andaluz "deben pensar además en la época de la recogida de aceituna, en la que madres y padres suelen ir al tajo y necesitan un espacio para que sus hijos e hijas coman en estos espacios".

Además, ha añadido que al no haber comedor escolar, el servicio municipal de guardería temporera no podrá acoger a todos los menores que lo requieran, y como consecuencia, "habrá madres y padres que no podrán acudir al campo para completar su jornal".

"Queremos que nuestros escolares puedan seguir acudiendo a los comedores, pero hay que recordar que desde el Ayuntamiento nos es imposible encontrar una solución alternativa, puesto que es la Consejería de Educación la que tiene la gestionarla y resolver este dilema", ha dicho Requena.