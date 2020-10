Puente pide el "máximo cumplimiento" de la normativa y "no confiarse" pese a cierta "estabilidad" en Valladolid

Puente ha reconocido que los datos que recibe diariamente de la Consejería de Sanidad "no coinciden" con los que publican algunos medios, los cuales muestran una incidencia acumulada de 410 casos por 100.000 habitantes frente a los 450 que ha podido leer y que mostrarían "cierta estabilidad" a pesar de lo cual no pueden "confiarse".

En este sentido, ha subrayado que el Consistorio ha puesto "toda la carne en el asador" a la hora de vigilar el cumplimiento de la normativa, con intervenciones de la Policía Municipal en fiestas que incumplen las limitaciones.

Así, ha subrayado la "máxima colaboración" entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, con la que mantiene una relación "de diálogo", al tiempo que ha llamado a la población a evitar reuniones "donde la gente se relaja" y cuyo efecto es "catastrófico" en la situación epidemiológica.

Tras participar este martes en un acto incluido en el centenario de Miguel Delibes, el primer edil ha recordado, a preguntas de los medios de comunicación, que los ayuntamientos carecen de competencia en materia sanitaria para pronunciarse sobre la apertura o cierre de la hostelería como el decretado en Cataluña y en Navarra.

Lo que sí ha sugerido el regidor es que los confinamientos perimetrales impuestos en varios municipios tanto en Castilla y León como en el conjunto de España "no están dando muy buenos resultados", una "perspectiva" que no es "el único" que la comparte, según ha asegurado, si bien ha reconocido que no puede "opinar con mucho fundamento".