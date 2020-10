Juan José Enríquez renova com a degà dels economistes valencians

A més del degà, la nova executiva inclou Francisco J. Marín Crespo com a secretari; Francisco Duato Vayá, tresorer i Pablo Alejandro Azcona Pedraza, Gregorio Labatut Serer, María del Carmen Berbel Roa i Bàrbara Pitarque Villaescusa, com a vocals.

Segons el COEV, la Junta de Govern afronta la seua continuïtat "amb determinació i posant el focus d'actuació en la crisi sanitària, econòmica, i social derivada de la pandèmia, que marcarà l'esdevindre del país i de l'entorn europeu, a curt i mig termini".

"Al llarg d'aquests anys, la nostra institució s'ha anat adaptant als diferents reptes proposats, i a la necessitat de crear valor per a la societat i les empreses i esperem seguir fent-ho en els pròxims anys, així com consolidar els projectes engegats per a modernitzar i reforçar la professió", ha manifestat el renovat degà del COEV.

En aquesta línia de treball, els economistes valencians ja van efectuar el passat mes de maig en un dels estudis els seus pronòstics per al període post confinament 'L'economia amb la Covid-19', una investigació realitzada entre els col·legiats per a estimar l'impacte econòmic de l'estat d'alarma.

El COEV espera repetir abans de finalitzar l'any una segona onada d'aquesta enquesta on "esmicolar l'impacte de les mesures adoptades per les diferents administracions, així com efectuar les previsions econòmiques per al següent període", ha apuntat.

Un altre dels pilars en els quals se sustenta el mandat recentment renovat són les actuacions per a destacar el paper de l'organització col·legial com a "cohesionador d'una professió que, pel seu coneixement i habilitats, és articuladora d'empreses i societat gràcies a la seua capacitat de comprendre-la participant de la seua anàlisi".

Segons Enríquez, "ara més que mai, les companyies han de mirar cap a davant. Sabem com actuar i sabem, quals són les ferramentes per a poder reflotar nostra economia. La societat necessita els economistes perquè som bona part de la solució".