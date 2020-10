Galiana destaca el "respaldo" del gobierno local: "Si no lo tuviera, con todo lo que llevo, sería imposible"

Galiana ha dicho, en una entrevista a Europa Press, que ese apoyo lo ha notado durante su trayectoria como edil desde 2015 y también ante la polémica surgida recientemente por su 'playback' en inglés con mascarilla para presentar a València como candidata a Capital Europea de la Innovación.

"Si no lo tuviera, con todo lo que llevo, sería como imposible", ha afirmado respecto a ese respaldo el también titular de Control Administrativo, Relación con los Medios de Comunicación, presidente de la Junta Central Fallera, responsable de Las Naves, de Mercavalencia y portavoz de Compromís. Ha insistido en que ese "respaldo" se le ha mostrado "ahora también con la polémica de la mascarilla".

Carlos Galiana ha hablado igualmente de ese apoyo cuando sustituyó a Pere Fuset al frente de Cultura Festiva el pasado mes de febrero -ante la situación judicial de este último después de que un juzgado de València haya acordado la apertura de juicio oral por el accidente laboral de Viveros en el que falleció un trabajador- y con la suspensión de las Fallas por la Covid-19.

En este relevo, que se produjo justo antes del arranque de las Fallas, ha destacado que Fuset le dejó "todo" el trabajo "hecho". "Lo recibí el último fin de semana de febrero, con la Gala Fallera y la 'Crida'. Llegué con todo hecho, con el trabajo bien hecho", ha afirmado.

Asimismo, el edil ha expuesto que esa es la sensación que ha percibido además desde el mundo fallero. "Es cierto, lo reconozco y agradezco. He tenido todo el apoyo del mundo fallero habido y por haber", ha asegurado, a la vez que ha apuntado que se ha sentido avalado por "todo tipo de ideologías, partidos y sensibilidades".

"El mundo fallero es solidario. Fue muy importante la unión de todo el mundo y de mi partido, como no podía ser de otra manera", ha declarado respecto a la decisión de no celebrar las fiestas por la Covid-19. A este respecto, Galiana ha agregado que "mucha gente podría haber aprovechado el momento" para cuestionar cosas y ha subrayado que "en absoluto lo hizo". "Al contrario, se dijo: aquí hay que subirse al barco y remar todos juntos", ha añadido.

Preguntado por si ha recibido esa misma ayuda por parte de los grupos de la oposición municipal -PP, Cs y Vox- tras situarse al frente de Cultura Festiva y ante la gestión de la fiesta a partir de la Covid-19, Carlos Galiana ha aseverado que la ha notado más por parte de falleros con sensibilidades políticas distintas a la suya que por representantes de partidos situados fuera del gobierno local.

"NEGRO SOBRE BLANCO"

"Están trabajando más falleros que tienen esa sensibilidad política, del PP o de Cs, que los concejales del grupo municipal. Hubiera preferido que -los ediles- hubieran planteado planes y puesto negro sobre blanco -iniciativas-", ha manifestado, tras lo que ha asegurado que si esas aportaciones hubiesen sido buenas las hubiera aceptado.

Por otro lado, respecto a si se sigue viendo como miembro de un gobierno progresista en València tras las próximas elecciones municipales, el concejal ha indicado que su trabajo se centra ahora en la pandemia y en sus responsabilidades en el consistorio actual. Así, ha indicado que no tiene tiempo de pensar en eso.

"Estoy gestionando una pandemia y no tengo tiempo ahora, lo digo totalmente en serio, de pensar en el futuro gobierno o no gobierno y en si me presento o no me presento", ha planteado. "Estoy más preocupado por la Navidad, por las Fallas y por todo lo que viene por delante -como concejal de Cultura Festiva- que en pensar en un hipotético equipo de gobierno", ha aseverado.

Tras ello, Carlos Galiana ha precisado que ese tipo de decisiones no dependen solo de él sino también del resto de su equipo. "No soy yo solo, es también mi equipo. Yo si no tengo un equipo detrás no me presento", ha dicho. En este punto ha valorado la "importancia" de contar con gente que te ayude a trabajar para asumir diferentes delegaciones como es su caso. "O tienes gente de tu plena confianza que trabaja contigo o es imposible seguir este ritmo. Si no fuera por el equipo sería imposible llevarlo todo", ha considerado.

Igualmente, ha aludido a su profesión habitual, la de actor, y ha señalado que en algún momento volverá a ejercerla. "Soy actor. Esto -la política- se tiene que acabar en algún momento y tengo que volver a mi vida y a mi trabajo", ha manifestado, además de señalar que él no es "político profesional". "Cuando acabe, acabará. Eso no quiere decir que me presente o que no en 2023 ó en 2027 y que me jubile en el ayuntamiento", ha añadido.

"NO SERÍA BUENO PERPETUARSE"

En todo caso, ha opinado que si repitiera un mandato más, habría concejalías que él "no debería llevar ya" después de "ocho años" y haber "cumplido una etapa", por lo que ha defendido que debería entrar alguien nuevo para "darle otra visión". "No sería bueno perpetuarse en una delegación", ha insistido.

Preguntado por si está siendo una buena experiencia ejercer como edil, Galiana ha respondido que sí. No obstante, ha matizado que hay "días muy gratificantes", por "las cosas más tontas del mundo" y "por detalles pequeños" como "ayudar a un ciudadano" o resolver "una consulta", y otros "momentos muy desagradables" y "muy deshumanizados".

"Yo lo he comprobado con el tema de la mascarilla, por ejemplo", ha agregado. "Hay momentos muy deshumanizados. De repente, no vemos que detrás de todo hay una persona que tiene familia, que tiene corazón", ha planteado a modo de "autocrítica" también. "Muchas veces deshumanizamos la política", ha censurado.