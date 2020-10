Oltra espera que el Govern "complisca la llei" en els Pressupostos i ajuste les inversions a la Comunitat a la població

Segons Oltra, la quantia d'inversions que s'han de destinar al territori valencià "no és una reivindicació, és un mandat legal". "L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana és una llei orgànica aprovada per les Corts Generals, i diu que les inversions han d'anar en arranjament al pes poblacional".

"Per tant, no és una reivindicació, és pur i dur compliment d'una llei orgànica, no de qualsevol llei ordinària, és una llei orgànica del Regne d'Espanya que s'ha de complir", ha manifestat la portaveu del Consell durant la roda de premsa posterior al Ple del govern valencià.

Preguntada sobre el 4,1% més de finançament que el Govern valencià espera rebre el 2021 sobre la base de l'anunciat després del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), Oltra ha afirmat: "Com a consellera, sempre diré que és insuficient. En algun moment arribarem a equiparar-nos amb la mitjana estatal, també en servicis socials, com ho hem fet en educació i sanitat".