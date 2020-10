Los ecologistas piden al Principado que "sea valiente" con su normativa de pesca e incluya nuevas restricciones

A través de una nota de prensa el colectivo ha indicado que creen que las normas propuestas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del Principado de Asturias durante la campaña 2021 que se van a discutir el lunes 19 en el Consejo de Ecosistemas Acuáticos es "demasiado continuista con escasos cambios".

Y es que a juicio del colectivo ecologista si no se toman medidas valientes y radicales tanto a corto plazo como de futuro, se está poniendo en peligro especies emblemáticas como el salmón a corto plazo.

"No podemos permitir que los caprichos de los políticos y el plegamiento a los intereses de ciertas asociaciones de pescadores que creyéndose propietarios del recurso entienden a las truchas y salmones, como de su exclusiva propiedad, siguen anclados en una idea extractiva y depredadora de la pesca ya superada por los acontecimientos", aseguran.

Advierten además de que si no son capaces de atajar esta situación no dudan que a muy corto plazo se acabe con la diversidad biológica de los ríos asturianos, que recuerdan es patrimonio de todos, no sólo de algunos de los pescadores.