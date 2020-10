Empreses i autònoms de València afectats per la pandèmia tindran descomptes en la taxa de residus

L’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE) de València rebaixarà l’any 2021 la taxa TAMER a 51.000 empreses i autònoms afectats per la crisi econòmica causada per la COVID. La rebaixa serà d’entre el 15 i el 20% segons trams de consum i comportarà una reducció d’ingressos de 2 milions d’euros per a l’entitat. La baixada estarà en vigor tot l’any 2021 i decaurà l’any 2022. El president de l’EMTRE i vicealcalde de València, Sergi Campillo, remarca que aquesta mesura és possible “gràcies a la bona situació financera de l’entitat, que no té deute, i que pot seguir oferint el seu servei de manera satisfactòria”.

Les activitats econòmiques que hagen resultat afectades per la COVID i que mantinguen un consum d’aigua de fins a 600 metres cúbics tindran una rebaixa de la taxa TAMER del 20%. Les empreses i autònoms en les mateixes circumstàncies i amb un consum d’entre 600 i 6.000 metres cúbics veuran reduïda la taxa en un 18% mentre que aquelles empreses amb un consum d’aigua superior a 6.000 metres cúbics es beneficiaran d’una baixada del 15%.

L’EMTRE calcula que la mesura afectarà 51.000 abonats, entre els quals es troben bars, cafeteries, orxateries, hotels, discoteques, sales de ball, centres d’ensenyament, centres esportius, col·legis i residències d’estudiants, floristeries i comerços afectats pel confinament, la baixada del consum i la caiguda de l’activitat turística.

La mesura estarà s'aplicarà el 2021 i deixarà d’estar vigent en arribar 2022. La reducció de la taxa variarà en funció del consum d’aigua i les característiques de l’activitat bonificada però oscil·larà entre els 22’60 euros per als comerços i autònoms més menuts a 3.888 euros anuals per a les empreses més grans.

L’EMTRE calcula una pèrdua d’ingressos d’uns 2 milions d’euros amb aquesta rebaixa, que està previst que s’aprove en l’assemblea de l’entitat prevista per al pròxim 20 d’octubre.

Marge econòmic perquè no hi ha deute

El president de l’EMTRE i vicealcalde de València, Sergi Campillo, diu que “l’entitat és conscient de la situació tan complicada” que viuen les empreses i els autònoms i, per això, “volem ser sensibles” davant aquelles activitats econòmiques que han patit la pandèmia.

Tot i això, Campillo ha recordat que la taxa TAMER és “pràcticament l’únic ingrés que té l’entitat” i, per tant, “totes eixes propostes demagògiques per part de l’oposició per tal que s’aplique la rebaixa a tot el món no es poden aplicar perquè comportarien la ruïna de l’entitat”.

El president recorda que l’EMTRE ha de mantindre els costos de manteniment de les plantes de tractament i de l’abocador de Dos Aigües i que, per tant, “cal tindre sentit comú i responsabilitat quan es fan aquest tipus de propostes”.

Campillo recorda que els “serveis públics necessiten finançament públic” i que l’EMTRE pot prendre aquesta decisió perquè “té una bona situació financera, no té deute i estem fent una gestió responsable”. Per aquest motiu, “l’EMTRE té marge per a seguir oferint el servei de tractament de residus de manera satisfactòria”.